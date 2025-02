Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Els vents suaus del canvi estan bufant a través de la teva vida en aquest moment. Tens una sensació de novetat i una actitud oberta al món. Alguns esdeveniments externs arribaran a la teva vida fent-te la impressió que estàs avançant de manera concreta cap a una nova vida. Podeu esperar rebre algunes sorpreses agradables.

Taure

La idea d'un punt d'inflexió a la destinació sovint posa un somriure a les cares de les persones cíniques, però en el teu cas, sens dubte té un significat. Aquest punt d'inflexió pot prendre la forma d'una persona nova a la teva vida o d'un esdeveniment clau que canviï les coses per sempre. De vegades les coses de què només sentim parlar ocorren en realitat. Una cosa com això pot passar en els propers mesos.

Bessons

La clau per avui és fer servir el teu cor més que el teu cap. Basa les teves accions en els teus sentiments i el teu coneixement intern de la situació. Els fets et poden enganyar. Podria ser que hagis arribat a dependre tant de manera lineal i lògica de pensar que no puguis veure una altra manera. És important que vegis les interconnexions de moltes de les diferents àrees de la teva vida.

Cranc

Les coses han d'anar especialment bé per a tu el dia d'avui, així que no us preocupeu per res. La vida no és necessàriament més fàcil a mesura que envelleixes. Acabes aprenent a bregar amb les coses. Descobriràs que això és veritat ara mateix, a mesura que la teva increïble sensibilitat i saviesa fan possible que puguis obtenir una perspectiva més clara. T'adones que les coses estan molt millor del que podies haver pensat.

Lleó

Com més atenció intentis atraure avui d'altres persones, més gent farà cas omís dels teus desplegaments de fantasia i de les teves grandioses idees. Adopta un enfocament molt més sensible. Seràs capaç de guiar la gent millor quan camins darrere seu. Guanya't el respecte dels altres en entendre i relacionar-te amb les teves emocions. El teu cor és gran i atrevit i tens una gran quantitat damor per donar.

Verge

Aneu amb compte amb les persones al vostre voltant. El servei als altres és una part important del dia, ja que tens compassió i cura a la teva ment. Aprofita aquesta oportunitat per convertir-te en un proveïdor de cura reconfortant per a algú proper que necessita una espatlla on recolzar-se. Guanyaràs un gran nombre d'amics lleials en compartir la teva naturalesa apassionada amb els altres.

Balança

Pots sentir-te com si t'estiguessis enfonsant en un remolí emocional. Aneu amb compte amb suposar que les coses són teves, quan en realitat no ho són. És important no acusar algú de robar quan no tens fets que recolzin aquesta afirmació. Mantenir les coses en equilibri pot ser difícil per la gran quantitat de sensibilitat emocional que hi ha a l'aire en aquest moment.

Escorpí

El teu pensament és molt clar, i descobriràs que les teves emocions recolzen els teus processos mentals. La teva naturalesa psíquica també és forta, per la qual cosa has de confiar en qualsevol pressentiment que tinguis. Els costats masculí i femení del teu ésser es troben treballant en harmonia per equilibrar al teu món el desig de donar i de rebre. La clau en aquest moment és no assumir que els problemes de la teva gent són teus.

Sagitari

Potser has de mantenir la teva nau espacial ociosa avui i fer una comprovació de seguretat per al teu equip. Assegureu-vos que totes les persones a bord coneixen la destinació. Podria ser que simplement les vas recollir del carrer sense realment dir-los on acabarien. És important que no arrossegueu la gent inconscientment cap al vostre món. Tot i això, si ells et donen voluntàriament els controls, aquesta és una història diferent.

Capricornio

Les coses no poden ser tan òbvies avui com en principi semblaven. No comencis a treballar en un projecte fins que entenguis l'abast del que t'estàs ficant. En cas contrari, potser et trobes enmig d'un drama emocional que deixa poc espai per escapar-se'n. No et sorprenguis si la teva motivació de sobte es dissipa i et quedes sense cap incentiu per fer la teva feina.

Aquari

No intentis imposar les teves idees a ningú. És important mantenir la neutralitat per poder actuar des d'una mentalitat estable quan algú et porti un problema que necessiti ser tractat immediatament. La clau és actuar en lloc de reaccionar davant d'una situació. Si saps que tens raó quant a alguna cosa, guarda-te'l. No hi ha necessitat de refregar-ho a ningú a la cara ni dir-li que s'equivoca.

Peixos

La teva naturalesa intuïtiva és especialment forta. No heu de pensar en les coses, ja que simplement tindràs la capacitat de conèixer les respostes. Si necessites fer alguna tasca de detectiu, aquest seria un bon moment per fer-la. La teva naturalesa afectuosa i sensible et portarà a través de qualsevol porta que vulguis travessar avui. Mantingues aquest somriure a la teva cara tot el temps.