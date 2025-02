Les sèries del mes (II)

Día CeroCourtesy of Netflix © 2024

Entre les estrenes d’aquest mes de febrer també cal destacar un homenatge molt especial: Física o química, que torna amb La nueva generación. De la mà d’Atresplayer Premium, la sèrie arribarà el 16 de febrer per intentar reprendre l’exitosa fórmula de la ficció original, que es va emetre entre 2008 i 2011 al llarg de set temporades que van captivar tota una generació.

L’institut Zurbarán canviarà Úrsula Corberó, Maxi Iglesias, Javier Calvo o Angy Fernández, entre altres rostres de la sèrie clàssica, pels joveníssims Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena o Miguel Fernández, en una aposta per convertir la història, novament, en un mirall dels problemes dels adolescents en l’actualitat.

D’altra banda, The White Lotus torna a la plataforma Max el 17 de febrer després d’una segona temporada per emmarcar. Walton Goggins, Patrick Schwarzenegger o Aimee Lou Wood encapçalen una nova aventura que en aquesta ocasió canvia la romàntica Sicília per l’espiritual Tailàndia.

Tres dies després arribarà una de les sèries més esperades del febrer: Día cero, amb Robert de Niro posant-se a la pell d’un expresident dels Estats Units que ha de fer front a un ciberatac d’abast mundial. Es tracta d’una de les propostes que han generat més expectació a Netflix.

El mateix dia 20, Prime Video estrena la tercera temporada de Reacher. Basada en la novel·la El inductor, de Lee Child, el protagonista es llança al cor fosc d’una vasta organització criminal per rescatar un informant de la DEA infiltrat a qui se li acaba el temps. Serà aleshores quan es trobarà amb un món de secrets i violència, i haurà d’enfrontar-se a alguns assumptes pendents del propi passat. Quan l’arresten per un assassinat que no ha comès, Reacher es veurà immers en una conspiració letal de policies corruptes, empresaris dubtosos i polítics intrigants.