Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Qualsevol discussió que s'iniciï avui és probable que esclati en una batalla emocional brutal, així que vés amb compte. Tracta de no ficar-te en els assumptes d'una altra persona, perquè descobriràs que probablement és possessiva i bel·ligerant quant a defensar allò que és seu per dret. Evita les erupcions volcàniques denergia. No entris en baralles que no siguin necessàries. Pots resoldre els problemes de manera civilitzada sense fer mal a altres persones.

Taure

Pots adonar-te que la gent tendeix a desafiar el teu procés mental avui. No et sorprenguis si semblen qüestionar totes les idees. El teu cor pot estar especialment sensible, i qualsevol tipus de disputa bel·ligerant podria afectar-te profundament. D'altra banda, pots utilitzar la teva sensibilitat per calmar una situació que ha de ser remeiada.

Bessons

Las cuestiones relacionadas con la moda, las revistas y la palabra hablada o escrita, empezarán a dar un giro en una dirección positiva hoy. Es posible que estas cosas hayan estado algo oscurecidas últimamente, o al menos, su desarrollo ha ido más hacia atrás que hacia adelante. La buena noticia es que la tendencia está cambiando. Debes notar en las próximas semanas que las cosas están volviendo a la normalidad.

Cranc

Podria ser que hagis estat perdent la fe en els teus somnis i fantasies darrerament. Ara és el moment de tornar a centrar-te en allò que vols i de seguir endavant amb confiança. Ja has fet prou reflexió i revisió. És hora de posar coses en pràctica i de crear. Somia de valent i no deixis que altres persones s'interposin en el camí del teu progrés. Els canvis d'avui poden ser subtils, però haurien d'indicar vent en popa durant les properes setmanes.

Lleó

La recent oposició a objectius a llarg termini tendeix a alleujar-se una mica avui. Les situacions que envolten aquestes qüestions haurien d'estar més clares i has de tenir una idea millor de què és exactament al que t'enfrontes. Descobriràs que aquest és un moment molt culminant per a tu de moltes maneres. Ara començaràs a collir els fruits del que has sembrat.

Verge

És hora de revisar els teus somnis i fantasies. Podria ser que els hagis estat descuidant darrerament. Potser les coses en què has estat treballant no s'hagin resultat exactament de la manera que esperaves. La bona notícia és que les coses han de fer un tomb a favor teu a partir d'avui. Pren el control dels teus somnis i descobriràs que pots aconseguir que avancin.

Balança

Les coses que han estat fora de lloc a la teva vida han de començar a equilibrar-se. La mala notícia és que potser es necessiti un temps perquè el pèndol torni al punt òptim. La bona notícia és que aquest canvi està tenint lloc a tot. Serà un canvi gradual, però estàs en un punt crucial on pots fixar els teus ulls en exactament el que vols.

Escorpí

La marea comença a baixar avui poc després d'haver arribat al punt més alt. Després de la pausa d'ara, t'adonaràs que les coses estan a punt de millorar molt. El canvi que està passant dins teu és profund. Encara que no puguis notar els seus efectes d'una vegada, has de confiar que tot anirà millor a mesura que passin les setmanes.

Sagitari

És possible que darrerament t'hagis estat involucrant en una batalla amb els fets. Potser la nova informació t'ha forçat a fer un pas enrere en contemplar el següent pas en el teu pla de joc. El temps d'investigar ha passat i ara el que necessites és tornar al joc amb tota la força. Quan es tracta de qüestions delicades relatives a la propietat d'altres persones, t'has d'assegurar de respectar en tot moment.

Capricornio

Els objectius que poden haver semblat inabastables en els darrers anys estan finalment començant a tenir protagonisme. Podria ser que hagis estat descuidant els teus somnis, ja que semblaven allunyar-se cada cop que els afrontaves. Tingues fe que la teva sort estigui començant a canviar. Sigues pacient i descobriràs que fins i tot les teves més salvatges fantasies començaran a donar els seus fruits.

Aquari

Pots haver tingut dificultats per llançar projectes personals a llarg termini darrerament. Avui és un punt crític de partida cap a l'èxit de les teves metes. Potser hi ha hagut alguna confusió o retard en aquesta àrea. Descobriràs que les coses s'estan aclarint molt més de cop. Avança en els projectes que has posposat perquè et resultaven massa frustrants.

Peixos

Assacudeix-te la pols de les últimes setmanes i deixa la confusió darrere. La teva tremenda imaginació i capacitat creativa han estat inactives darrerament, ja que potser no has sabut quina és la millor manera de canalitzar-les. Potser han estat usades negativament, donant lloc a precipitació en certes àrees de la teva vida. La bona notícia és que les coses estan canviant. Has de fer un esforç conscient per enfocar la teva creativitat en una adreça positiva.