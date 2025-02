Les sèries del mes (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El mes de febrer arriba amb estrenes de sèries molt esperades i amb la presència de grans estrelles, com Robert de Niro o Michael Fassbender, als quals podrem veure a Día Cero i The Agency, respectivament.

El calendari d’estrenes comença fort, el dia 5 de febrer, amb el llançament A muerte (Apple TV) i Celda 211 (Netflix). La primera és una comèdia romàntica protagonitzada per Verónica Echegui i Joan Amargós sobre l’amor, l’amistat i els retrobaments amb la tragèdia com a teló de fons, mentre que la segona és un remake mexicà de la novel·la de Francisco Pérez Gandul i la premiada pel·lícula de Daniel Monzón, guanyadora de vuit premis Goya.

The Agency arribarà el dia 10 a SkyShowtime amb Michael Fassbender en el paper d’un agent encobert de la CIA, amb Londres com a escenari i una trama amb molta tensió, suspens i amor, a més d’un repartiment que completen Richard Gere i Katherine Waterston.

El febrer també serà un mes en què les intrigues de palau tindran un interès especial, sobretot amb La vida breve, una minisèrie de sis episodis sobre el regnat de Lluís I, el Borbó que amb prou feines va regnar set mesos, el mandat monàrquic més curt de la història d’Espanya. Reivindicativa, còmica, molt actual i en to new age, la sèrie compta amb un repartiment de luxe amb actors de la talla de Leonor Watling i Javier Gutiérrez. Veurà la llum el 13 de febrer a Movistar Plus+.

Per Sant Valentí, Netflix estrena la quarta i última temporada de Valeria, basada en les novel·les d’Elísabet Benavent. La sèrie va arrasar durant la pandèmia i des d’aleshores ha conservat l’èxit intacte. Diana Gómez continua posant rostre a Valeria, ara davant el repte de compaginar la vida personal i laboral.