Aries

Els projectes a llarg termini en què has estat treballant avui es poden accelerar. Aquest canvi pot ser subtil, però és molt potent i molt útil pel que sigui que tinguis entre mans. Somnis que poden haver semblat difícils daconseguir ara tenen més duna oportunitat de realment manifestar-se. Has de prendre aquesta oportunitat per restablir les sintonies i fer grans plans per al teu futur ideal.

Taure

Les parts de la teva vida que poden haver rebut recentment un revés ara tornen a estar en marxa. Has de saber que els grans projectes que tenen a veure amb l'electricitat, els aparells o altres components mecànics, finalment es veuran afavorits ara. Sigues pacient perquè el canvi d'energia d'avui pot ser subtil. Hauries de començar a sentir aquest increment d'avenç encara més les properes setmanes.

Bessons

Pots descobrir que avui el teu cervell va molt lent. Fins i tot podria estar esgotant-se gradualment. Pot ser més difícil respondre de manera ràpida i enginyosa a les converses. Pren-te el teu temps i assegura't de triar les teves paraules acuradament. La comunicació amb els altres avui pot ser molt complicada.

Cranc

Podeu descobrir que les paraules no són la millor manera de comunicar-se avui. El llenguatge corporal i el sentit del tacte i el gust són molt més eficaços. Descobriràs que els teus sentits, en general, s'intensificaran. L'olor dels restaurants a diverses quadres de distància podria fer que se't faci aigua la boca. Deixa't portar pels teus sentits i permet que els teus peus segueixin el teu nas. Gaudiu d'un bon sopar aquesta nit amb algú especial.

Lleó

Les coses segurament es posaran intenses per a tu avui. T'arribarà una gran quantitat d'informació, però no tota serà necessàriament bona. Sembla que algú està posant un obstacle al teu camí, cosa que fa difícil que puguis avançar. No deixis que això t'aturi. Fes servir la teva capacitat creativa i la teva naturalesa decidida per trobar maneres d'evitar els obstacles. Experiències com aquesta simplement us faran més fort.

Verge

El teu cap pot ser un formiguer d'activitat. Sembla que el punt de mira de sobte s'ha encès. La teva ment està en escena i la teva capacitat intel·lectual s'està posant a prova. T'has preparat per al repte? Tant si ho estàs com si no, és aquí. Recorda la importància de la individualitat. No et converteixis en un membre més de qualsevol grup. Sé qui ets i pensa per tu.

Balança

Centra't en els plaers simples avui. No sentis que has de buscar a terres llunyanes o participar en activitats recreatives costoses per trobar la felicitat i la pau. Adona't que tot el que necessites està totalment al teu interior. Busca la felicitat que neix de delectar-se amb la natura. Somriu al Sol, la Lluna i els arbres. Adona't que tota la bellesa està al teu voltant i no només a les botigues plenes d'objectes cars.

Escorpí

Concentra't en la teva ment creativa. Aquest és un moment molt fèrtil per sembrar llavors abundants que segurament creixeran sanes i fortes. Tens la capacitat necessària per prosperar, però sens dubte no serà gens fàcil. La clau és mantenir la calma. No perdis la calma davant de les petites molèsties que vénen durant el camí. Estàs per sobre de les disputes mesquines, així que no perdis el teu temps amb elles.

Sagitari

La motivació ha de sortir de dins. L'única cosa que et pot treure del llit és el teu impuls i determinació interns. Massa festa podria fer que t'esgotis fins al punt de no desitjar moure't. Recorda: moderació. Tracta bé el teu cos. Surt al carrer i deixa que els teus pensaments irradien cap a fora, com els raigs del Sol. Sent la terra sota els teus peus.

Capricornio

Tu mente debe estar muy clara hoy, y la comunicación irá muy bien para ti. Descubrirás que necesitarás muy pocas palabras para expresar tu punto de vista. Vas a conectar con personas de muchos niveles. Date cuenta de que tienes información importante para compartir con los que te rodean. Tu opinión crítica, práctica y pragmática juega un papel clave en las actividades del día.

Aquari

Poderoses forces poden actuar i demanar-te que t'aixequis amb més fermesa de l'habitual. Mantingues les espatlles enrere i sent orgull. No et minusvalors només per tenir un desacord amb la gent que t'envolta. Mantingues respecte cap a tu i les teves opinions. Digues les coses amb confiança. No et retiris, més aviat prepara't per lluitar.

Peixos

Avui, tingues la llibertat de gandulejar tot el que vulguis. No aixequis un dit si realment no ho has de fer. També pot ser difícil aconseguir que els altres es moguin. Els pots pressionar tot el que vulguis, però, en última instància, si la gent no vol anar-hi, no ho farà. La teva naturalesa flexible podria ser posada a prova. El més probable és que trobaràs que necessites adaptar-te als capricis dels altres, en lloc de l'inrevés.