Nou thriller a Netflix

Una nova sèrie espanyola s’afegirà pròximament al catàleg de Netflix. Es tracta d’Innato, un thriller psicològic protagonitzat per Elena Anaya i Imanol Arias, que es rodarà durant el primer semestre del 2025 sota la producció de Plano a Plano i que es podrà veure en streaming a través de la plataforma nord-americana.

Així ho acaba d’anunciar la mateixa productora, encarregada d’informar sobre l’inici del projecte. Creada per Fran Carballal i Enrique Lojo, aquesta sèrie explicarà en vuit capítols de 45 minuts la història de l’assassí del gasoil, interpretat per Imanol Arias, i com la seva sortida de la presó afecta la vida de la seva filla Sara, paper que interpreta Anaya.

César Benítez, Emilio Amaré, Álvaro Benítez, Fran Carballal, Dan March i Carrie Stein són els productors executius de la sèrie, que serà dirigida per Inma Torrente (Valeria, Desaparecidos) i Lino Escalera (Élite, Alta Mar).

Dynamic Television serà el distribuïdor internacional d’aquest thriller, ampliant així el seu catàleg de drama internacional. Per la seva banda, Netflix també s’incorpora al projecte mitjançant l’adquisició dels drets exclusius de difusió en streaming.

Innato explica la història de la Sara, una psicòloga que ha deixat enrere un passat traumàtic com a filla de Félix Garay, un assassí múltiple batejat en el seu moment per la premsa com l’assassí del gasoil. Avui, la vida idíl·lica que la Sara ha construït al costat del marit, Aitor, i un fill adolescent es veu sacsejada quan Félix surt de la presó, coincidint amb una nova onada de crims que semblen replicar els assassinats comesos 25 anys enrere.

La Sara, que fa anys que menteix a la família sobre el seu passat, intentarà col·laborar amb la policia per aclarir el cas... sense saber que el fill ha descobert pel seu compte la veritat sobre l’avi i fa temps que està obsessionat amb la seva història.