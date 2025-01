Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

El teu pensament és estable i reservat avui. Descobriràs que la teva ment està en línia amb el teu ego, i seràs capaç de verbalitzar amb precisió allò que està succeint al teu interior. Pots ser que tinguis molta reserva pel que fa al que dius a la gent. Pot ser que altres persones estiguin ocultant-te informació. Procedeix amb precaució i actua amb honestedat en totes les relacions.

Taure

Avui és un dia excel·lent perquè puguis dir exactament com et sents. El teu pensament és nítid i clar. Descobriràs que quan comencis a parlar, no podràs parar. La gent posarà extra atenció a les teves paraules. Tens una gran influència sobre els altres. Si t'adones de la magnitud de l'impacte que tens a la gent que t'envolta, seràs capaç d'aconseguir-ho molt avui.

Bessons

Evidència és la paraula clau del dia de hui. Tothom sap que tens facilitat per passar el teu temps pensant i analitzant. Avui, per contra, veuràs coses. Estaran clares. Ja no caldrà estudiar, meditar i revisar des de tots els angles. És una mica com si haguessis acabat d'inventar una nova teoria que es confirma repetidament per altres persones al llarg del dia.

Cranc

Navegaràs aquest dia amb la més suau de les brises. És com si acabes de tornar d'una setmana al camp. Sents tranquil·litat, frescor i relaxació i els problemes de la feina no poden agitar el sentiment. Veus les coses sota una llum més positiva. Els problemes que abans semblaven insalvables ara es resolen gairebé sense ajut. Quina sort!

Lleó

Si estàs buscant un nou treball, potser aquest és el dia que el trobis. Fortuna és la paraula que resumeix el dia d'avui! Sense haver de jugar a la loteria, pots tenir la seguretat que sentiràs una onada de confiança. Seràs capaç de resoldre problemes grans o petits amb practicitat i facilitat. Això és fortuna, no és així?

Verge

Avui tens molta vitalitat. En altres paraules, et sentiràs molt bé! Tens menys por de la teva parella, i té menys dubtes sobre tot, fins i tot de la teva persona! Aquest serà un gran dia per considerar treballar una mica menys i pensar una mica més sobre allò que, en concret, et fa sentir tan bé. D'aquesta manera podeu tornar a recrear la sensació demà.

Balança

És possible que hagis rebut un impuls financer darrerament en forma d'algun tipus d'augment o de recompensa. El dia que tens per davant et farà adonar que més disciplina i feina seran necessaris si vols continuar prosperant. No hi ha necessitat per a l'ansietat, però és un bon dia per armar una estratègia per al futur, una que sigui hermètica, impermeable i prova de falles!

Escorpí

Segurament et trobes en una fase de transformació psicològica, i recentment s'han produït canvis importants al cercle d'amistats i companys. El dia d'avui t'ofereix una oportunitat per avaluar exactament on ets i fins on has arribat. Per exemple, et podrien presentar un nou equip que obligui a mostrar els teus talents. Per a una persona extravertida com tu, això és just el que necessites.

Sagitari

Potser sentis una mica de cansament en aquest moment, com si no haguessis pres suficients vitamines o descans. O podries sentir que estàs perdent el rastre de les qüestions que són importants per a tu, com ara el progrés dels teus fills a l'escola. Necessites tranquil·litzar-te una mica, tant si ho vols com si no. Avui dóna prioritat a tots els detalls trivials de la vida diària.

Capricornio

Si sou una persona enamorada, us encantarà el dia d'avui. Poden planejar gairebé qualsevol cosa, des d'un petit viatge plegats, a una vida plena de fills i néts. Tot i que de vegades la teva capacitat de previsió supera la teva espontaneïtat, cedeix una mica el pas a allò inesperat. El futur serà un contrast brillant després de la foscor comparativa de les darreres setmanes.

Aquari

Potser sentiràs una mica de cansament i depressió durant l'esmorzar aquest matí. Les responsabilitats domèstiques de vegades sobrecarreguen el teu esperit. Què tal si gaudeixes d'unes vacances curtes; una mica de temps lliure per a tu? Pots justificar-ho perquè és vital per a la teva moral. Pots dedicar temps a elaborar una programació setmanal i fer que la teva càrrega de treball sembli menys descoratjadora.

Peixos

Aquest seria un bon dia per poder avançar en temes laborals. Has de presentar documents importants i desfer-te de materials estranys o trivials a la feina. Dedicar temps a fer-ho t'estalviarà encara més temps a llarg termini. Pel que fa a la teva vida amorosa, expressa't. Aclareix qualsevol vell malentès que pugui interferir amb el teu plaer. Per sobre de tot, gaudeix-ne!