El gran èxit de Max

The white lotus

Els fans de The White Lotus estan d’enhorabona. Max ha decidit renovar la sèrie per a una quarta temporada, una notícia que arriba quan falta poc menys d’un mes per a l’estrena del tercer lliurament a la plataforma. Els nous capítols estaran disponibles a partir del pròxim 17 de febrer.

Mentrestant, ja es pot afirmar que Warner Bros. Discovery té plena confiança en la sèrie antològica creada i dirigida per Mike White. Segons informa Variety, la companyia ha donat llum verda a aquesta quarta tanda d’episodis, que ja busca una nova destinació.

Després de viatjar a Maui (Hawaii), Sicília (Itàlia) i Ko Samui (Tailàndia), The White Lotus canviarà d’escenari, amb la possibilitat de desplaçar-se a Sud-amèrica, Oceania o l’Àfrica, si els seus responsables decideixen estrenar-se en un nou continent. El que es dona pràcticament per fet, com ha passat en les tres primeres temporades, és que la sèrie renovarà el repartiment gairebé completament, amb algun retorn puntual.

La ficció, un dels grans èxits recents de Max, es trasllada en la tercera entrega a l’illa tailandesa de Koh Samui, on es podran seguir les peripècies de diversos hostes i empleats d’un resort.

El repartiment d’aquesta temporada està format per Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong, Aimee Lou Wood i Natasha Rothwell, que repeteix després de passar per la segona temporada. La ficció també comptarà amb la participació d’altres actors, com ara Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly i Shalini Peiris.