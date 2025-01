Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Aquest serà un bon dia per anar al metge, però no perquè et sentis malament. L'ambient és ideal per fer una revisió mèdica. Has estat utilitzant molta energia recentment, i estaria bé que tinguis cura del teu cos una mica més en aquests moments. No tinguis mandra pel que fa a això. Aixeca't, menja un bon esmorzar, fa una caminada a pas lleuger i enfronta't al dia amb força renovada.

Taure

Aquest hauria de ser un dia tranquil per a tu. Assegureu-vos de treure-li el màxim profit, perquè és la calma abans de la tempesta. Aquest podria ser un dia de debat i intercanvi amb amics o col·legues de feina. És ideal per reforçar algunes de les teves relacions professionals. Algunes persones de sobte poden semblar més raonables del que imaginaves que fossin, així que escolta!

Bessons

El teu cor batega amb rapidesa i tens la temptació d'escapar-se a un món de fantasia romàntica on jugues el paper protagonista. La mala notícia és que alguna cosa podria estar tractant de retenir-te. Podria ser que la responsabilitat estigui apareixent i et recordi la feina que has de fer aquí, al món real, abans que puguis anar al teu món de conte de fades.

Cranc

És possible que sentis una mica de pressió avui en intentar esbrinar la millor manera d'arribar on necessites ser. D'una banda, un enfocament t'encoratja a deixar-te portar, a tenir coratge ia anar amb convicció cap a les coses que signifiquen molt per a tu. D'altra banda, el sentit del deure t'atura. Pren el millor dels dos mons. Tingues el teu pla d'atac.

Lleó

El teu costat romàntic està fortament carregat avui. Com més sintonitzis amb aquest costat de la teva naturalesa, més feliç seràs. Una cosa a tenir en compte, però, és que mantinguis almenys un peu a terra en tot moment. Assegureu-vos de tenir una plataforma estable d'honestedat i sentit pràctic des de la qual treballar. Sense ella, et serà molt difícil enderrocar murs i col·locar finestres.

Verge

Atén les teves tasques avui. Hi ha un pronunciat sentit del pas del temps i la sensació que els dies s'estan lliscant ràpidament. Assegureu-vos de col·locar l'amor i el romanç en alguna part de l'equació. Pots experimentar una mica de resistència en aquest tema en un primer moment, però això indica que aquesta és una àrea que necessites explorar i en la qual finalment sentir més comoditat.

Balança

Podries sentir confusió pel que fa als dos costats de la teva personalitat. Encara que pot ser que cap de les dues realment t'estigui portant cap a una adreça en específic. Adona't dels ajustaments que has de fer perquè encaixis en l'esquema de les coses i compleixis amb les teves responsabilitats. Un ésser estimat proper pot distreure't de manera subtil. Tracta de no apartar-te del teu propòsit massa si pots evitar-ho.

Escorpí

Potser trobes molta tensió en totes les persones i totes les coses que et trobis avui. Algunes persones sentiran una forta necessitat d'estabilitat i de disciplina. Altres poden estar reclamant diversió i frivolitat sense preocupacions. Podria passar que t'atrapessin al mig. El pitjor és que cap de les parts, inclosa la teva, es vol comprometre. Tracta de no prendre't les coses massa seriosament.

Sagitari

Recorda que t'has de divertir i que la felicitat és el teu veritable destí. Tingues això en ment avui, quan les forces tendeixin a separar-te de la diversió que has estat tenint. Probablement hi hagi un to alliçonador avui que tenaçment intentarà aigualir-te la festa. Reconeix la necessitat d'estructura i d'estabilitat, però no deixis que et deprimeixi.

Capricornio

No et conformis amb les entremaliadures de ningú. El teu temps és massa valuós i la teva energia massa poderosa per desaprofitar-la en aquells que et veuen com una amistat només en els bons temps o com una crossa emocional. Concentra't en els teus propis problemes. Si algú té una història trista, digues-li exactament el que penses. No hi ha necessitat demplenar la pura veritat amb aire només per fer que laltra persona se senti bé.

Aquari

La tensión puede llegar a un nivel más alto si no cuidas la forma con la que utilizas las palabras. Lo complicado es que las fuerzas van a tratar de empujarte y tirar de ti en diferentes direcciones. Puedes alentar un enfoque hacia lo colectivo mientras que otras personas se preocupan sólo de sí mismos. Otra fuerza exige remedios anticuados y estructuras tradicionales que ya no funcionan para ti. ¡Traza tu propio camino!

Peixos

Analitza el que està passant al teu voltant avui. Feu una mica de processament intern abans d'arribar a una conclusió sobre la millor manera de procedir. És possible que forces poderoses estiguin tractant de guanyar-te per a la seva causa. No t'encasellis en una determinada manera de fer les coses. Tingues en compte que la millor ruta és sovint una combinació de diversos camins diferents.