Els films dels Goya (i II)

–La Virgen Roja (9 nominacions), a Prime Video. Està fora de la lluita pel Goya a la millor pel·lícula, però aquesta història que dirigeix Paula Ortiz sí que aspira a millor direcció. La cinta, que versa sobre l’educació d’una jove a l’Espanya dels anys trenta per ser una eminència intel·lectual, podria emportar-se uns quants guardons, entre els quals el de millor actriu de repartiment (Aixa Villagrán) o millor cançó original (María Arnal).

–Casa en flames (8 nominacions), a Netflix. Aquesta història familiar al voltant d’una casa a Cadaqués aspira al Goya a millor pel·lícula i té en el guió, escrit per Eduard Sola, i en el repartiment les seves grans bases, ja que són finalistes Emma Vilarasau (millor actriu), Macarena García i María Rodríguez Soto (millor actriu de repartiment), Alberto Sant Juan (millor actor) i Enric Auquer (millor actor de repartiment).

–La estrella azul (8 nominacions), a Movistar Plus+ i Filmin. La sorpresa del cinema espanyol el 2024, que aspira al Goya a la millor pel·lícula, és el primer treball de Javier Macipe sobre el viatge per Llatinoamèrica d’un rocker durant la dècada dels noranta. Macipe sona amb força per aconseguir el reconeixement a la millor direcció novell i el protagonista, Pepe Lorente, al de millor actor revelació.

–Marco (5 nominacions), pròximament a Movistar Plus+. No sembla que la pel·lícula d’Aitor Arregi i Jon Garaño hagi de sortir dels Goya amb les mans buides perquè les opcions d’Eduard Fernández d’obtenir el premi a millor actor per interpretar Enric Marco són altes. Arregi i Garaño també aspiren a millor direcció i millor guió original.

La pel·lícula d’animació Dragonkeeper, favorita al Goya en aquesta categoria, també pot veure’s a Movistar Plus+. Soy Nevenka, d’Iciar Bollain, i Los destellos, de Pilar Palomero, amb menys nominacions, arribaran a la mateixa plataforma el 7 i el 4 de febrer, respectivament.