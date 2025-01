Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Compte amb una petita sacsejada que es pot produir quan algú proper a tu trepitgi el fre en la teva relació. Els conflictes poden sorgir sobre la base de la necessitat d'una estructura i estabilitat més grans. El desequilibri entre la diversió i la cura dels assumptes pràctics està aconseguint destruir de mica en mica el bo que tens en marxa. Talla aquest problema d'arrel tan aviat com sigui possible.

Taure

Just quan pensaves que ho tenies tot planejat i funcionant sense problemes, l'amor arriba i paralitza tot. De cop la teva atenció es desvia i la teva concentració surt volant per la finestra, ja que algú enlluernador crida la teva atenció. Això podria ser una bona o una mala cosa, depenent de la teva manera de veure la situació. Tots dos aspectes de la teva vida són importants. La clau és trobar un equilibri sa entre ells.

Bessons

Si les situacions es compliquen massa, el teu primer instint és fugir o passar al tema següent abans que ningú noti que estàs evitant els assumptes greus. Aquesta és una manera de fer front a la intensitat d'avui, però en el fons saps que no és la millor. El que realment has de fer és aprofundir i aprofitar aquesta energia emocional per cuidar les coses a fons en comptes de mirar-les per sobre.

Cranc

Les teves accions podrien adoptar un enfocament investigatiu. Ets capaç de sondejar més profundament que de costum mentre busques els ulls de la gent per trobar les respostes que cerques. Sigues lliure de prendre mesures enèrgiques sobre la base dels teus instints viscerals. Utilitza les teves emocions poderoses com una eina en comptes que siguin una cosa que t'aturi. La gent pot anar a tu a la recerca de consell, i ets en la posició perfecta per donar-ho.

Lleó

La teva valenta resistència i el teu desig d'assumir un paper de lideratge pot ser una amenaça per als altres avui. Aneu amb compte d'assumir automàticament la posició dominant abans de saber el que altres senten sobre la situació. Pots cometre alguns errors dràstics si no et preocupes pel benestar dels altres. Les coses poden arribar a ser molt emotives, així que vés amb compte amb possibles brots de violència.

Verge

Pots arribar fins a la veritat amb força facilitat avui, així que no dubtis a fer-ho. Si arribes a una intersecció i ningú sembla saber qui ha de continuar avançant, pren la iniciativa i segueix endavant. Potser no és una mala idea indicar les teves intencions als altres cotxes abans de moure't. Emprar l'agressivitat no vol dir que hagis de ser imprudent.

Balança

És possible que vulguis mantenir el teu vaixell en equilibri avui, però recorda que no importa quant t'esforcis, potser simplement no sigui possible. El vent està bufant força fort i potser simplement hagis d'orientar les espelmes i anar a tota velocitat. Et mouràs molt més ràpid, però també significa que tindràs més propensió a bolcar-te. Arrisca't.

Escorpí

Aquest és el teu dia per brillar en molts aspectes. La decisió que prens està ben dirigida, així que subjecta la fletxa tot el que puguis abans de deixar volar. Hi ha una força tranquil·la del teu ésser que surt de tant en tant. Quan ho fa, la gent ho notarà a quilòmetres a la rodona. El dia d'avui us dóna l'oportunitat de mostrar la vostra increïble força i passió al món. No et continguis.

Sagitari

Podries estar preguntant-te per què tothom ha de ser tan seriós i emotiu de sobte. És probable que també us sentiu d'aquesta manera. Pren això com un recordatori que hi ha molts diferents àmbits a la vida i no tots ells necessàriament es creuen en el teu camí. Aquestes forces tendeixen a donar-se a conèixer de manera força traumàtica avui. Prepara't per defensar-te a tu i als teus motius.

Capricornio

No et conformis amb les entremaliadures de ningú. El teu temps és massa valuós i la teva energia massa poderosa per desaprofitar-la en aquells que et veuen com una amistat només en els bons temps o com una crossa emocional. Concentra't en els teus propis problemes. Si algú té una història trista, digues-li exactament el que penses. No hi ha necessitat demplenar la pura veritat amb aire només per fer que laltra persona se senti bé.

Aquari

Pots tenir l'aspecte intel·lectual de l'equació totalment clar al cap. Has reunit tots els fets i totes les dades s'han elaborat de manera que és impossible que algú et culpi dels teus càlculs. No et pensis que has acabat, perquè hi ha una part a considerar: les emocions. Els sentiments extrems podrien posar traves als teus plans. Prepara't.

Peixos

Altres persones poden tenir dificultats per navegar a través del dia a causa de la intensitat i la corrupció que probable que hi hagi a la superfície. No tens res de què preocupar-te, perquè la teva naturalesa és perfectament adequada per fer-los front a les forces rebels que deixaran treure el cap. Aquest és un bon moment per netejar l'armari i llençar coses que ja no necessites. Sigues implacable.