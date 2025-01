Els films dels Goya (I)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El compte enrere dels premis Goya s’acosta al final. El 8 de febrer, a Granada, l’Acadèmia del cinema espanyol lliurarà els seus guardons més preuats i consagrarà la pel·lícula més important de 2024, títol al qual aspiren El 47, La infiltrada, Casa en flames, La estrella azul i Segundo premio. Aquests cinc títols es poden veure ja en plataformes de streaming, excepte La infiltrada, que recalarà el mes que ve a Movistar Plus+. Altres títols amb bones sumes de nominacions, encara que no optin a millor pel·lícula, i que ja es poden veure en plataformes són La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, i La virgen roja, de Paula Ortiz.

–El 47 (14 nominacions), a Movistar Plus+ i Filmin. Dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per Eduard Fernández, El 47 relata la lluita veïnal del barri barceloní de Torre Baró per habitatges i infraestructures dignes. Parteix com a favorita a millor pel·lícula. Fernández, no obstant això, no lluitarà al Goya per aquest paper, sinó pel de Marco. Sí que hi opten Salva Reina (millor actor de repartiment), Clara Segura (millor actriu de repartiment) i Zoe Bonafonte (millor actriu revelació), així com Valeria Castro per la cançó El borde del mundo.

–La infiltrada (13 nominacions), a Movistar Plus+ a partir del febrer. Arantxa Echevarría dirigeix aquest thriller sobre una agent de la policia nacional que s’infiltra a la banda terrorista ETA, i que podria aconseguir el Goya a millor pel·lícula. Per aquest paper, Carolina Yuste s’ha convertit en la més ferma candidata a millor actriu. Són també candidats Nausicaa Bonnín (millor actriu de repartiment) i Luis Tosar (millor actor de repartiment), així com la pròpia Echevarría (a millor direcció i a millor guió original).

–Segundo premio (11 nominacions), a Movistar Plus+ i Filmin. Un important tram de la història de la mítica banda pop granadina Los Planetas és el que es pot conèixer a través d’aquesta pel·lícula de Fernando Navarro i Isaki Lacuesta, triomfadora de l’últim festival de Màlaga i proposta espanyola per als Oscar (tot i que no va superar la preselecció). A més d’aspirar al Goya a millor pel·lícula, Navarro i Lacuesta opten al premi a millor direcció, i Cristalino i Daniel Ibáñez pugnaran pel de millor actor revelació.

–La habitación de al lado (10 nominacions), a Movistar Plus+. Encara que no a millor pel·lícula, l’últim treball de Pedro Almodóvar sobre una dona que decideix morir aspira a rellevants premis Goya de la mà de les seves actrius protagonistes, Tilda Swinton i Julianne Moore (candidates a millor Actriu), i del mateix Almodóvar (millor direcció).