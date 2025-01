Retorn a ‘1923’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

SkyShowtime ha llançat el tràiler oficial de la segona temporada de 1923, la preqüela de Yellowstone protagonitzada per Harrison Ford i Helen Mirren. Els nous episodis estaran disponibles a la plataforma a partir del 10 de març.

En aquesta temporada, un hivern implacable porta nous desafiaments i assumptes pendents per a Jacob i Cara al ranxo dels Dutton. Les difícils condicions climàtiques, sumades a la resta d’adversaris, amenacen d’acabar amb el llegat de la família. Spencer (Brandon Sklenar) s’embarca en un arriscat i apressat camí de tornada a casa per salvar la seva família a Montana, mentre que Alexandra (Julia Schlaepfer) inicia el seu propi viatge transatlàntic per retrobar-se amb ell.

El repartiment de 1923 també inclou Jerome Flynn, Darren Mann, Brian Geraghty, Aminah Nieves, Michelle Randolph, Sebastian Roché, Timothy Dalton i Jennifer Carpenter. La sèrie compta amb Taylor Sheridan, cocreador de Yellowstone, com a productor executiu al costat de David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Michael Friedman i Keith Cox.

La segona temporada de 1923 s’estrenarà als Estats Units el 23 de febrer a través de Paramount+. A Europa, els nous episodis estaran disponibles a SkyShowtime dues setmanes més tard.

El llançament arriba tres mesos després del final de Yellowstone, que va concloure al desembre amb la cinquena i última temporada, ja sense Kevin Costner en el paper principal. La història dels Dutton continuarà amb un spin-off protagonitzat per Kelly Reilly (Beth Dutton) i Cole Hauser (Rip Wheeler), dos dels personatges clau de la sèrie original. Pel que fa a 1923, ha estat elogiada per la seva narrativa captivadora i les destacades interpretacions, especialment les de Ford i Mirren, que aporten profunditat i autenticitat als personatges.