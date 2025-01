Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Assegura el teu búnquer i comprova que disposes d'artilleria pesada, perquè hi haurà una batalla. Confia que necessites preparar-te plenament per entrar en lluita avui, perquè ho hauràs de fer. Hi ha algunes batalles que realment t'agraden, les que aconsegueixen posar les coses en marxa i produir resultats.

Taure

Tends a emocionar-te força amb les coses tot i que no sempre ho mostres de manera clara al món exterior. La diferència avui és que més persones poden estar mostrant obertament les seves emocions, per això, al seu torn, tu podries sentir més seguretat en exposar els teus veritables sentiments a la gent que t'envolta.

Bessons

Pots sentir que has fet un progrés real a les teves relacions. I tens raó per sentir-te així. La paraula “evolució” defineix millor la trajectòria que segueixes en aquests moments. Pots sentir orgull pel que fas, perquè la feina que fas a nivell individual és la millor manera que puguis contribuir al desenvolupament de la societat.

Cranc

Per què no canvies radicalment la manera com et comportes amb els altres? Estàs en el procés d'orientar-te cap a l'establiment de relacions més sòlides i enriquidores amb menys riscos involucrats. Aquest no era pas el cas abans. Quan no tractes de seduir i impressionar el teu públic amb tanta força, els aplaudiments són més forts.

Lleó

Els temes concernents a la teva família i els valors establerts quan eres jove estaran qüestionats en aquest moment. Sentiràs que és el moment de pensar més en tu mateix. Senti't lliure per qüestionar aquestes nocions primerenques i en què creure. Recorda que depèn de tu pensar en tu mateixa. No sentis com si necessitessis continuar en un camí que fos iniciat pels teus pares si aquest camí no és en una cosa que realment creus.

Verge

Aquest podria ser un bon dia per provar tècniques de relaxació que no siguin en absolut comuns. Qui ho sap? Potser aprendràs una mica d'aquests mètodes poc ortodoxos. Per què no explores el shiatsu o la polaritat? Aquestes tècniques poden fer meravelles per restaurar la teva energia, un element que ha estat escàs per a tu darrerament.

Balança

Actualment et trobes enmig d'un profund qüestionament sobre les teves actituds emocionals. És probable que, per a la teva satisfacció, et trobis totalment lliure d'inhibicions. .Pots esperar esdeveniments alegres, molt de plaer i amor.

Escorpí

Si trobes que les teves companyies són una mica pesades, avui és el dia per treure'ls de la complaença. Podeu gaudir experimentant amb una mica de malícia. Per exemple, com reaccionaria la gent propera a tu si fessis cas omís de certs tabús socials, com parlar obertament sobre sexe? Com que sents comoditat amb el tema, per què no et diverteixes estirant els límits del convencional?

Sagitari

Hi ha la probabilitat que hagis sentit una mica de soledat darrerament. És com si haguessis decidit veure les coses de manera diferent de la resta del món, rebutjant el punt de vista individualista a favor d'un de més global. Avui, és possible assolir una nova etapa en aquest procés. Podries assolir una consciència des de la qual per fi tens la capacitat de perdonar!

Capricornio

Hi ha alguna necessitat material que pesi sobre el teu esperit en aquest moment? Si no pots veure la manera de resoldre el problema tot sol, per què no en parles amb els teus amics? Poden tenir algunes idees. Avui la paraula "impossible" ha estat bandejada del vocabulari. Aprofita l'oportunitat per cercar solucions als llocs més insospitats.

Aquari

Les perspectives del dia d'avui han d'adaptar-se el ser dinàmic i idealista que ets, sobretot en aquests moments. Hi haurà algunes crítiques i no perdràs l'oportunitat de puntuar els comentaris amb la teva famosa ironia. Els teus punts de vista sobre la rigidesa social i les actituds conformistes són ben coneguts, però avui s'imposa el teu sentit de l'humor i la gent t'escolta amb plaer!

Peixos

Hi ha un dia excel·lent a l'horitzó. Si sents que t'acorralen les pors o incerteses a la teva vida amorosa, el dia que t'espera et donarà el coratge de discutir aquests assumptes amb la teva parella. Fins i tot si requereixes més temps per arreglar les coses per complet, has de fer bon ús dels clars canals de comunicació actuals. No et decebràs (ni tampoc la teva parella).