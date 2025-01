‘Frasier’ no convenç

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Paramount+ ha decidit cancel·lar Frasier després del seu retorn en forma de revival a la plataforma, on ha comptat amb dues temporades. Malgrat tot, CBS Studios no tira la tovallola, i ja busca un nou destí per a la sèrie.

Segons informa Variety, el canal de Paramount ha decidit posar fi a la sitcom, la recuperació de la qual va ser molt celebrada el 2023 pels nostàlgics. L’octubre d’aquell any, el psiquiatra interpretat per Kelsey Grammer reapareixia amb noves aventures que reprenien la història que va concloure el 2004 –originàriament com a spin-off d’una altra mítica producció, Cheers–, i posava fi a una etapa de nou anys en antena.

Ara, dos anys després, Paramount+ ha optat per no seguir apostant per aquesta producció (que aquí es pot veure a través de SkyShowtime), insatisfet amb els resultats d’audiència.

Tot i així, CBS Studios, productora a càrrec del revival, no desisteix, i ja està treballant perquè aquesta cancel·lació no sigui definitiva i la sèrie pugui recalar en un altre canal o plataforma.

Una tasca, en qualsevol cas, gens fàcil: d’una banda, perquè s’ha descartat que Frasier aterri a CBS, el canal en obert de la companyia, perquè ja compta en la seva programació amb diverses comèdies, com The Neighborhood, Poppa’s House o Ghosts, entre d’altres. De l’altra, perquè l’NBC, cadena original de Frasier, tampoc tindria previst fer-li buit, pel mateix motiu.

Així doncs, CBS ha posat el focus en l’streaming, amb Prime Vídeo i Hulu al capdavant. Totes dues plataformes compten amb els drets als EUA de les 11 temporades originals, i podrien veure una bona opció continuar apostant per la sèrie creada per Chris Harris i Joe Cristalli, i amb el mateix Grammer en la producció executiva.