Fitxatge galàctic

Lucasfilm té a l’horitzó més d’una desena de projectes per portar Star Wars de tornada a la pantalla gran, d’on ha estat absent des de l’última estrena cinematogràfica de la saga, Star Wars: l’ascens de Skywalker, el 2019.

De moment, The Mandalorian & Grogu és l’única cinta que compta amb una data d’estrena concreta, el 22 de maig del 2026, mentre que es coneixen pocs detalls de la resta de films en desenvolupament. No obstant això, les últimes informacions, que relacionen Ryan Gosling amb la pel·lícula de la franquícia que prepara Shawn Levy, director de Deadpool y Lobezno, obren la possibilitat que aquest sigui el següent lliurament a arribar als cinemes després del dirigit per Jon Favreau.

Segons informa The Hollywood Reporter, Gosling mantindria negociacions per protagonitzar la cinta de Star Wars que Levy està preparant des del 2022, en el guió de la qual treballa des de fa un any Jonathan Tropper. De moment, no se sap gaire sobre el film, més enllà que serà una pel·lícula independent i no estarà connectada amb la saga dels Skywalker.

El fitxatge d’una estrella de primer nivell com l’intèrpret de Barbie o La La Land podria fer enlairar el projecte. Levy havia dit que començaria a treballar-hi després d’acabar l’última temporada de Stranger Things –sèrie en què exerceix de realitzador en diversos capítols–, però el cineasta també estava interessat a reunir-se de nou amb Hugh Jackman i Ryan Reynolds en una cinta sobre una boy band per a Paramount.

Cal recordar que el nom de Gosling ja va estar relacionat amb la franquícia galàctica, quan es rumorejava que tant ell com Zac Efron estaven sent considerats per J. J. Abrams per a un paper a l’Episodi VII.