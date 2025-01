Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Les coses et seran més favorables en les properes quatre setmanes tot i que avui et pots trobar que van massa lentes. Podria ser que hi hagi una mica de tensió al teu cos i que no sents prou motivació per posar-te en moviment. No et preocupis per això. Aquest sentiment passarà aviat i et sentiràs com sempre en qualsevol moment.

Taure

La disciplina i el sentit del deure han estat temes importants per a tu darrerament. Potser sembla que algú li ha posat un fre a un dels teus plans actuals. Tracta de no veure això com una cosa negativa. De fet, aquest és un moment important perquè puguis reduir el teu ritme i planificar.

Bessons

Amb l'energia celestial d'avui, et sentiràs com si estiguessis de vacances. Aquesta configuració planetària sovint dóna a la gent la sensació de tenir una ment fresca i un caràcter tranquil. Els problemes que abans semblaven tan complicades ara semblen simples i superables. També et podries divertir una mica mitjançant l'escriptura.

Cranc

Dius que sí que cada vegada que algú et demana un favor? T'és difícil trobar temps per a tu de vegades perquè sempre vas al rescat d'un amic o membre de la família? L'energia celestial avui et demana que pensis en tu. Nega't a les peticions d'ajuda durant dues setmanes. No facis absolutament res si això és el que desitges. Tingues cura de tu abans de tenir cura de tots els altres!

Lleó

Creus que el teu cos reflecteix qui ets? Si tens la sensació que no és així, és probable que sigui pel fet que la imatge que tens de tu no sigui del tot correcta. Analitza't per reajustar aquesta imatge. Veuràs que el teu cos és el reflex exacte del que ets en aquest moment. L'alineació dels planetes us ajudarà a veure això més clarament.

Verge

¿ T'ha estat difícil comunicar-te amb els teus éssers estimats els darrers dies? Tens escepticisme pel que fa al teu encant? serà que has estat sentint una mica d'inseguretat pel que fa a la teva persona? El dia que tens per davant és excel·lent per a un nou començament.

Balança

Ha estat força fàcil per a tu detectar la veritat darrere de les situacions que has trobat darrerament. Tot i això, a partir d'avui, les teves capacitats d'anàlisi no seran tan fiables. Els alts i baixos de les teves relacions són un enigma per a tu, i cap quantitat danàlisi porta a una solució. Una certa manca de compromís per part d'altres persones farà que us sorgeixin dubtes i començareu a preguntar-vos si realment us aprecien i comprenen.

Escorpí

¡¡ Quins intensos han estat els darrers dies! Podries passar mesos només reflexionant sobre aquestes experiències recents. Però amb qui la comparteixes? Potser pot ser la pregunta del dia.

Sagitari

El dia que tens al davant pot ajudar-te a trencar amb la foscor existent. Una influència més positiva està intentant entrar a les teves relacions, especialment als teus compromisos emocionals. Podria refrescar el teu interès cap a la teva vida amorosa. Si no has estat passant prou temps amb la teva parella, és millor que li compenses per això ara. La teva parella estarà molt contenta.

Capricornio

De vegades et sents com si estiguessis navegant a través d'una boira espessa, però la foscor per fi s'aixecarà avui. Els cels que t'esperen per davant són assolellats i clars! Podeu esperar una invitació per fer un petit viatge o una oferta per pertànyer a un grup especial. No deixis passar cap oportunitat de divertir-te. Pots fer-ho ara mateix!

Aquari

Algú proper a tu va ser groller sense cap provocació? Vas ser el blanc de crítiques desagradables? Tu et prens aquests desaires a pit. A partir d'avui i durant els propers dies, potser et retires per llepar-te les ferides. Necessites més harmonia i dolçor a la teva vida amorosa, i és molt probable que les vagis a obtenir aviat. Tingues paciència!

Peixos

Hi ha una base sòlida el dia que podria fer-te sentir molt poca energia per aconseguir posar les coses en marxa. No et sorprenguis si hi ha un sentit de restricció i el deure que et suposa una càrrega. Els moments de descans i reflexió són molt importants al cicle natural. No creguis que sempre cal estar en moviment per avançar. Deixa de banda la teva naturalesa guerrera avui i descansa.