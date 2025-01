Creixement imparable

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Netflix va informar ahir que els seus beneficis nets van augmentar un 61,1% el 2024, fins a situar-se en 8.711 milions de dòlars, gràcies a un pla d’acceleració de creixement que ha incrementat en un 16% els ingressos de la plataforma. Pel que fa al nombre de subscriptors, es va situar l’últim trimestre de l’any en 302 milions, un 15,9% més que en el mateix període del 2023.

La companyia va assenyalar que preveu que els ingressos en el primer trimestre del 2025 se situïn entre els 43.500 i els 44.500 milions de dòlars, un +11,2%, i que el benefici net sumi 2.440 milions de dòlars. En el quart trimestre del 2024 va tenir uns ingressos de 10.247 milions de dòlars, la qual cosa suposa un augment del 4,2% respecte als 9.825 milions de l’any anterior.

La programació d’aquell darrer trimestre va superar les expectatives, fent que el servei de streaming entrés al 2025 “amb un fort impuls”, va indicar l’empresa en un comunica. “La segona temporada d’El Juego del Calamar va camí de convertir-se en una de les nostres temporades de sèries originals més vistes”, va assegurar. També la producció Equipaje de mano va entrar a la llista de les deu millors pel·lícules de tots els temps, mentre que la baralla entre Jake Paul contra Mike Tyson “es va convertir en l’esdeveniment esportiu en directe més vist de la història”, va detallar la plataforma.

Entre les perspectives de negoci que s’ha marcat la companyia per enguany hi ha el desenvolupament de noves iniciatives, com la programació en directe o els jocs.

Netflix estima que només ha esgarrapat la superfície del seu creixement potencial en indicar que, sense comptar la Xina i Rússia, existeixen avui dia als quatre mercats mundials en els quals opera més de 750 milions de llars amb internet d’alta velocitat, la qual cosa suposa uns 650.000 milions de dòlars de possibles ingressos.