Aries

Ja n'hi ha prou de pensar només en tu! Ha arribat el moment de treure'n algunes conclusions. Estàs al final de l'extens volum que estaves escrivint sobre la teva vida interior. Hauràs d'integrar allò que has après amb les diferents emocions i situacions que estàs vivint ara.

Taure

La seducció a través de les paraules és el teu veritable poder. Tens un gran talent per a qualsevol cosa relacionada amb les paraules. Així que avui seràs capaç d'atreure encara més admiradors! Amb l'energia planetària actual, segurament obtindràs el primer premi a qualsevol concurs de paraules.

Bessons

Si sempre heu sentit el desig d'escriure, ara és el moment de fer el pas. Certament no et manca imaginació! El teu problema pot ser que tens dificultats per prendre't seriosament la teva prosa. No pensis a ser “un escriptor”. Simplement heu d'escriure! I sobretot, no dubtis a deixar que la gent llegeixi allò que escrius.

Cranc

És possible que tinguis grans dubtes durant el dia. Potser has d'amagar la veritat o, per contra, dir-la en veu alta. Si aquest és el cas, digues el que està a la teva ment. Les actuals posicions planetàries et recolzaran, cosa que t'ajudarà a formular les teves idees de manera que no espantis la gent, i de fet, fins i tot podria atreure'ls al teu punt de vista.

Lleó

Hi ha moments en què la teva capacitat de pensar amb claredat revela la teva enorme maduresa. No ets generalment una persona somiadora, així que és força difícil que et deixis portar a situacions ambigües. Si actualment tens assumptes sentimentals a la teva vida, aquest seria un excel·lent dia per buscar el balanç.

Verge

És possible que hagis sentit una mica de frustració a les teves iniciatives en els últims dies. Obstacles externs, com esdeveniments que van causar retards, o restriccions internes, com la teva pròpia apatia, van representar un clar desafiament per a tu. Alguns assumptes han de ser resolts abans que puguis assolir cap progrés real.

Balança

Serà un dia estimulant per a tu! Et sentiràs molt bé i no tindràs problemes per canalitzar tota la teva energia a les teves activitats. Però no et sorprenguis si et trobes alguna resistència. Encara que les teves idees siguin molt creatives, potser no satisfan tots els gustos. De fet, podries trobar-te amb alguna oposició. Sigues determinant i aconseguiràs els teus objectius avui.

Escorpí

Aneu amb compte amb no perdre la calma avui. Et mossegues les ungles en aquests dies, encara que la teva audaç naturalesa hagi estat frenada per limitacions financeres i professionals. No serveix de res pensar en grans il·lusions en aquest moment. D'altra banda, si ho fas, pots esperar que hi hagi alguns enfrontaments.

Sagitari

Avui el temps s'aturarà i fins i tot podria semblar que retrocedeix. Fes servir aquesta pausa per reflexionar sobre les teves motivacions. Les pistes astrològiques semblen suggerir que actualment estàs resolent qüestions que fan referència a la sort d'una altra persona. Potser hauries de fer servir la mateixa quantitat de temps considerant també el teu propi destí.

Capricornio

En general, el clima és tens a la feina ia casa. Tindràs una sensació d'inquietud i sentir un anhel de canvi, però també sentiràs renúncia a fer un moviment real en aquesta direcció. El teu judici et diu que les queixes que no condueixen a lacció no tenen sentit. Per què no és el catalitzador que provoca l'acció?

Aquari

Pots albirar que el dia comença amb una pregunta oberta sobre tu. Pots haver notat certs aspectes físics o psicològics que et fan sentir incomoditat. El dia que tens al davant et pot obligar a prendre mesures per corregir aquesta actitud. Si comparteixes les teves preocupacions amb un amic o parent, podràs assolir moltes coses.

Peixos

Tenir una opinió personal sobre qualsevol qüestió no és la cosa més difícil del món. Més difícil és confrontar, amb certa objectivitat, les opinions dels altres. L'energia celestial actual marca un canvi cap a una manera de pensar que té una orientació més científica. Aquest ja no és el moment d'afirmar, sinó aprendre dels altres.