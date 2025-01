La nova ‘Urgencias’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El drama mèdic The Pitt està sent el fenomen de ficció de la temporada. Les excel·lents crítiques que està rebent destaquen una valenta aproximació a l’entorn hospitalari, descrit amb una cruesa que poques ficcions del gènere han assolit fins ara. Conegut ja com el successor espiritual d’Urgencias, aquest títol de Max –que de moment compta amb una primera temporada de 15 episodis– troba les seves arrels en la tasca de R. Scott Gemmill, guionista que també va deixar petjada en la icònica sèrie dels noranta.

A The Pitt, cada capítol transcorre en temps real, abraçant una frenètica hora d’un torn de 15 a l’àrea d’urgències d’un hospital a Pittsburgh. Aquesta elecció narrativa, força interessant i diferent d’altres melodrames hospitalaris, no tan sols incrementa la tensió, sinó que aporta una autenticitat que ha estat elogiada tant pels espectadors com pels mateixos professionals sanitaris. Que el rodatge es dugués a terme a l’Allegheny General Hospital de Pittsburgh ha estat clau per dotar de realisme al projecte.

En fòrums especialitzats, el gremi mèdic ha posat en relleu com la sèrie es diferencia d’altres produccions del gènere en abordar qüestions com ara les limitacions econòmiques, la precarietat de recursos i la tensió post-covid des d’una perspectiva sincera i pròxima, sense caure en tòpics com altres ficcions. La sèrie tampoc defuig temes controvertits i actuals, com la crisi del fentanil.

Per aconseguir aquest nivell de detall, Gemmill s’ha basat tant en la seva experiència a Urgencias com en l’assessorament de diversos professionals. La doctora Sylvia Owusu-Ansah, per exemple, va poder aportar una perspectiva única i molt influent, fins al punt que algunes de les seves experiències es van incorporar directament a la trama, aportant així una dosi extra de realisme.