Preparant el comiat

Netflix estrenarà el 24 d’abril la cinquena i última temporada de You, posant així el punt final a una sèrie que ha mantingut els espectadors en suspens des del debut. Joe Goldberg, el protagonista inquietant interpretat per Penn Badgley, torna a Nova York, el lloc on tot va començar. Després del pas per Los Angeles, San Francisco i Londres, el personatge cerca estabilitat al costat de Kate, però els fantasmes del passat i els seus propis desitjos foscos amenacen de destruir aquesta tranquil·litat.

Michael Foley i Justin W. Lo, els nous showrunners, han subratllat la importància de tancar el cicle narratiu de Joe a la seva ciutat natal. “Sempre hem volgut portar-lo de retorn a Nova York per explorar qui és ara en contrast amb l’home que vam conèixer a la primera temporada”, han explicat. Un nou tràiler carregat de tensió anticipa un desenllaç tan colpidor com el viatge presenciat fins ara.

L’última temporada no tan sols recuperarà personatges clau com Kate Galvin (Charlotte Ritchie), sinó que també presentarà nous rostres que complicaran encara més la vida de Joe. Madeline Brewer interpretarà una dramaturga que podria sacsejar els fonaments de la seva relació, mentre que els germans de Kate, interpretats per Anna Camp i Griffin Matthews, es perfilen com a peces essencials en l’intricat entramat que definirà el final.

Des del seu llançament, You s’ha convertit en un fenomen cultural, assolint de manera consistent el Top 10 global de Netflix cada temporada. Basada en les novel·les de Caroline Kepnes, la sèrie ha ofert una mirada única al costat més fosc de l’amor, consolidant Joe com un dels personatges més complexos i polèmics de la televisió recent.

L’última temporada promet resoldre els misteris que envolten Joe Goldberg, explorant les conseqüències dels seus actes i si és possible la redempció per a algú amb un passat tan obscur.