Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Avui és un bon dia per somiar. Tingues en compte que les forces estructurades poden tractar de convèncer-te que la ruta que vols prendre no és la més pràctica. I no ho ha de ser necessàriament per tal de tenir èxit o prosperitat. Fes servir la teva imaginació. Deixa que el teu esperit creatiu et porti a la següent etapa. Troba la veritable fortalesa en la teva capacitat per reconèixer i entendre les necessitats dels altres.

Taure

Pots sentir que les teves emocions estan a l'aire. Tan aviat com et sents emocional, hi pot haver una força més estructurada que et diu que siguis raonable. Ambdues situacions són vàlides, així que intenta no deixar que una superi l'altra. No ignoris completament les teves emocions a favor d'una manera més cerebral de manejar una situació. I tampoc deixis que les teves emocions prenguin el control de les teves accions. L?equilibri és la consigna d?avui.

Bessons

Aquestes darreres setmanes han estat bones per al teu equilibri. Es tractava d'involucrar-se una mica més del que és habitual a la vida i de demostrar del que ets capaç. El més probable és que tinguessis una barreja d'èxits i revessos, però en general les millores han estat constants. Pots haver notat que això o allò sobre tu necessita millorar, però això no és cert per a tothom?

Cranc

Mai no és gaire agradable haver d'interrogar-se un mateix, però aquest és l'objectiu principal de l'aspecte celestial d'avui. Aviat et llençaràs a noves aventures. Aprofiteu-vos de l'energia generada per aquesta configuració planetària per mirar cap a dins i trobar l'origen d'alguns dels vostres defectes. Això no és un exercici fàcil, és clar, però et farà bé. Tingues honestedat sobre això.

Lleó

El gran període de meditació que va començar per a tu fa unes setmanes s'ha acabat. Això vol dir que hauràs de tornar al món real una altra vegada! Hauràs de provar com el teu "nou i millorat jo" opera a la vida quotidiana. Prepara't. Pots esperar que alguns canvis reals passin!

Verge

Si tens queixes per expressar sobre la teva vida amorosa, aquest és el dia per parlar. En efecte, ni més ni menys que l'honestedat total serà tolerat avui. Pots esperar haver de fer front a l'"altre", ja sigui company, amic o familiar, sobre la base de la veritat i la rectitud. Has de saber que cridaràs la seva atenció! Però vés amb compte que el pes de les teves paraules no sigui més gran que el dels teus pensaments.

Balança

Estàs pensant en canviar de carrera professional, o viatjar fins a l'altra banda del món? Potser el que desitges és quedar-te a casa amb les persianes baixades del tot. És probable que una sèrie de petits incidents que has experimentat recentment a la feina t'inspirin les idees més extravagants. Deu ser que sents una necessitat de canvi d'escena.

Escorpí

És probable que avui trobis la gent una mica irritant. És com si res no fos prou bo i ningú semblés saber exactament el que vol. La teva calma regnarà en aquests conflictes i insatisfaccions. Potser fins i tot et demanin que intervinguis i restableixis l'ordre. Si el conflicte és al front intern, endavant. Però vés amb compte si et demanen que assumeixis el paper de xèrif!

Sagitari

És possible que sentissis un estat d'ànim opressiu a l'aire quan t'has alçat aquest matí. Malauradament, és probable que aquesta boira de confusió i conflicte duri tot el dia. Tot i això, aquest és un moment ideal per parlar sobre tot el que t'està molestant. No sentis timidesa quant a posar-te en peu de guerra avui. Si no ho fas, és probable que siguis el blanc d'un atac sorpresa.

Capricornio

L'estat d'ànim que tens avui és el material de què estan fetes les trobades memorables. Aneu amb compte al principi, potser fins i tot seràs una mica hostil amb algú que gosa envair la seva llibertat. Aleshores, de sobte t'adonaràs que aquesta persona és algú especial, intrigant i definitivament fora del comú. Finalment, veuràs que les qualitats que ofereix són el que més necessites en aquests moments.

Aquari

Ara més que mai, et sentiràs com si hagués arribat el moment de prendre l'assumpte amb les teves mans i construir el teu futur. T'ha atipat de viure amb l'esperança i deixar la teva felicitat per demà. La teva determinació serà tan forta que fins i tot et pot sorprendre. Refinaràs el teu enfocament i fer-ho més concret en els propers dies. Avui és el primer dia d'una vida nova per a tu.

Peixos

És possible que avui sentis una mica de mandra i com si estiguessis als núvols. Podria ser que les teves emocions hagin pres més control del teu subconscient que la teva manera racional de pensar. Per tant, la presa de decisions pot ser força difícil. En assumptes del cor, podries sentir una mica més de romanticisme de l'habitual. Hi ha un gran estat d'ànim sentimental el dia que t'està portant a simpatitzar amb els altres.