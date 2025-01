Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LaSexta oferirà aquest dimecres en exclusiva els dos primers episodis de Custodia repartida, el nou projecte de Javier Fesser. La ficció, fruit de la col·laboració entre la plataforma Atresplayer Premium i Disney+, suposa el debut de Fesser, director de Campeones, en el món de les sèries. Tot i que el llançament oficial de la producció està previst a Disney+ per al divendres, la cadena ofereix aquesta preestrena en obert.

Concretament, els capítols es podran veure a partir de les 22.45 h, competint amb altres programes destacats com El Capitán en América (Antena 3), Next Level Chef (Telecinco), Martínez y hermanos (Cuatro) o el cinema de La 1.

El passat novembre es va formalitzar un acord entre Atresmedia i Disney per oferir un paquet de subscripció conjunt que inclou Atresplayer Premium i Disney+ estàndard amb anuncis. Aquesta col·laboració, que entre altres coses permet accedir al catàleg complet de les dues plataformes, també inclou iniciatives com aquest passi exclusiu de Custodia repartida previ a l’estrena en streaming.

La sèrie, creada per Juanjo Moscardó i María Mínguez i produïda en col·laboració amb el grup The Immigrant, consta de vuit episodis i explora els reptes actuals de separar-se quan es tenen fills en comú.

La trama segueix la història de Cris i Diego, una parella que ha decidit posar punt final a la seva relació de mutu acord. Tots dos volen actuar com adults madurs i responsables, mantenint una bona relació pel bé de la seva filla de 5 anys. No obstant això, la realitat no els ho posa fàcil: cap dels dos no es pot permetre viure sol mentre té cura de la nena: mentre Cris té una feina molt absorbent, Diego no gaudeix d’un salari fix.