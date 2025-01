Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Alguna cosa està arribant al final respecte a la teva falta de confiança personal. T'has negat a analitzar la situació des de fa algun temps, potser pensant que no t'havies preparat per bregar amb això. Bé, no més excuses! Et disposis o no, hauràs de seguir endavant. L'únic que t'arrisques a perdre és el teu orgull, i aquest és el teu actiu més resistent.

Taure

És possible que les darreres setmanes t'hagin permès aclarir una mica més certes preguntes que tens sobre la teva vocació. Potser fins i tot tinguis una mica més de claredat sobre els teus sentiments pel que fa al que penses que és el teu destí. Ara seria millor que deixis de pensar en aquestes coses i deixis que la vida se'n faci càrrec. Tens bones armes per fer-ho!

Bessons

És possible que vulguis tornar a revisar el teu rellotge despertador per assegurar-te que realment t'has despertat aquest matí. La teva tendència serà aïllar-te en la seguretat del teu propi petit món de somnis, i enfonsar-te en els teus propis pensaments. Els pensaments obsessius, en particular, intentaran ofegar algunes qüestions més urgents del passat que realment necessiten ser tractades d'una vegada per totes. "Ring, ring!" És hora de despertar!

Cranc

Hi ha alguna cosa a l'aire d'avui que t'empeny cap al canvi o la renovació. És hora de canviar el teu guarda-roba o de redecorar casa teva? Si és així, aquest és el dia per començar a fer-ho. Si pateixes restriccions monetàries, trobaràs gratificants (i molt més barates) maneres de fer-te veure bé o fer veure bé la teva llar a botigues de segona mà. Envolta't de les coses que t'agraden.

Lleó

La bona notícia és que el dia només pot millorar. Avui, però, et poden esperar alguns moments difícils. Si tens fills, et demanaran alguna cosa cada cinc minuts. A la feina, sentiràs pressió provinent de tot arreu. Ni tan sols la teva vida amorosa és immune al dubte que sembla surar sobre tu. Cap compromís no és possible avui. Només asseu-te i ja vindran dies més tranquils.

Verge

Avui és el dia per repensar tots aquells valors socials que et prens de debò. Igual que la resta de nosaltres, els vas aprendre a primerenca edat i sense pensar els vas acceptar. Els conceptes de propietat establerts són especialment dignes de consideració. Després d'escoltar durant anys sobre totes aquestes coses que "simplement no aconsegueixes fer", no és encoratjador pensar que les hauràs de fer tard o d'hora?

Balança

Avui és un dia ideal per comprar un nou guarda-roba. Pots trobar el teu estil usual massa convencional o incòmode. Sovint, quan ets de compres, pots arribar a rebutjar un element que realment t'agrada per por que sigui massa suggestiu o passat de moda. Per aconseguir un veritable canvi, potser hauries d'escoltar el teu propi judici en comptes de preocupar-te massa pel que altra gent pugui pensar.

Escorpí

El tema del dia és el coneixement i laprenentatge. Vas analitzar el que vas somiar? T'avergonyeixes de no haver assistit a aquesta escola o universitat? Si aquest tipus de temes inunden la teva ment, recorda que la teva creativitat no té gaire a veure amb els títols que tinguis i tot a veure amb la manera com uses les teves habilitats i coneixements per millorar el món.

Sagitari

Una important tasca s'ha acabat, i estàs en procés de collir els seus beneficis. Només era una qüestió de prendre consciència i resoldre determinats assumptes relacionats amb la teva necessitat de reconeixement social. No tinguis tanta gana de la seva aprovació. La majoria de persones contenen una figura severa d'autoritat interna i poden sobreviure còmodament i de forma autosuficient. De fet, és la teva major fortalesa.

Capricornio

Pots sentir que els models de conducta que la societat ofereix actualment t'acorralen. A mesura que lluites per trobar la teva pròpia definició d'ésser humà veritablement modern, les persones al teu voltant de vegades critiquen la teva actitud alliberada. El fet que les seves idees no estiguin en sintonia amb les teves de cap manera les invalida. Si les teves idees són una mica massa radicals, les són massa convencionals. Hi ha espai per a tots dos punts de vista.

Aquari

Els aspectes d'avui suggereixen que analitzis durament i fixament l'estat del teu ego. Tens massa orgull o massa humilitat? Els budistes diuen que el camí cap a la realització espiritual és saber com construir un ego saludable mentre, alhora, desenvolupar una part d'un mateix completament aliena a l'ego. Està treballant dur en això?

Peixos

Aquest és un moment ideal per abordar una vegada per totes les preguntes que han estat a la teva ment durant les últimes setmanes. Pareu especial atenció a les qüestions que concerneixen a la vostra vida sentimental. Si ets actualment en una relació insatisfactòria, no tinguis por de deixar-la enrere. Si et preocupa una petició sense resposta, deixa-la anar. No rebre resposta pot ser satisfactori.