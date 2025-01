Retorn en ‘stand by’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sèrie El Pingüino, protagonitzada per Colin Farrell en el paper d’Oswald Cobblepot, ha estat un èxit rotund d’ençà que va estrenar-se a Max el 19 de setembre passat. No obstant això, els fans hauran de tenir paciència per gaudir d’una segona temporada, ja que el director Matt Reeves té altres prioritats dins el mateix univers narratiu. La renovació, a més, encara no ha estat confirmada de manera oficial per la plataforma: cal recordar que, inicialment, la ficció es va concebre com una minisèrie que servís de pont entre The Batman i la pròxima seqüela.

L’emissió del (fins ara) primer lliurament, format per vuit episodis, va finalitzar el passat 10 de novembre, deixant l’audiència captivada amb l’evolució del personatge i el seu camí per convertir-se en un autèntic cap criminal de Gotham. La crítica ha destacat la interpretació de Farrell, la transformació física del qual també ha estat àmpliament aclamada. Tot i això, l’actor ha admès els reptes del procés de caracterització: “No vull tornar-me a posar aquell vestit”, va assenyalar en una entrevista.

Reeves, creador d’aquesta renovada visió de l’univers de Gotham, ha confirmat que el seu pla inicial sempre havia estat desenvolupar una trilogia cinematogràfica. Després de l’èxit de The Batman (2022), protagonitzada per Robert Pattinson, ja s’està treballant en la seqüela, que s’hauria d’estrenar a l’octubre de 2026. Aquest ambiciós projecte, que promet aprofundir encara més en la foscor de la ciutat, ha portat el director a posposar temporalment altres possibles projectes relacionats, com la segona temporada d’El Pingüino.

A més, el realitzador ha insinuat que l’univers de The Batman continuarà expandint-se amb nous spin-offs. Un dels més esperats podria estar centrat en el Joker, interpretat per Barry Keoghan. La història enllaçaria directament amb els esdeveniments del segon i el tercers films.