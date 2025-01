Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Has de canviar alguna cosa. Ho vas saber quan et vas aixecar aquest matí. El teu mirall et dóna l'impuls necessari per fer front a algunes resolucions importants. És hora de començar una dieta, fer un compromís per fer més exercici, o enfortir la teva determinació de deixar de fumar? Qualsevol cosa que facis per millorar la teva salut t'ajudarà a sentir-te millor. Compra roba nova o prova un nou tall de cabells. Els altres també ho notaran!

Taure

L'única cosa bona de viure en una muntanya russa emocional és que mai sents el mateix per molt de temps. Un moment ets a dalt i al següent a baix. No saps què vols avui. En lloc d'involucrar la teva família en aquesta situació boja, per què no et prens algun temps lluny del teu entorn habitual? Estaràs molt millor tot sol. Qui ho sap? Una cosa important pot sortir dels moments de solitud!

Bessons

Els aspectes d'avui podrien aclarir-te algunes idees força incompletes sobre el teu futur professional. Si busques un canvi, com atrevir-te a emprendre una recerca més artística, ara és el moment de començar a planificar exactament com fer-ho. El primer pas és esbrinar com et pots guanyar la vida. Benvingut el teu nou caràcter creatiu!

Cranc

Has adquirit una certa confiança personal. Ara és el moment que ho puguis demostrar a tots els altres utilitzant-la a la teva vida. És com si, simbòlicament, acabes d'acabar una classe d'interpretació exhaustiva. Bé, ara és el moment de pujar a lescenari. Somriu, recorda les teves línies i no t'oblidis de saludar quan tothom aplaudeix. Els deixaràs amb la boca oberta!

Lleó

L'energia planetària d'avui t'hauria d'obligar a fer certs actes d'autoafirmació necessaris per definir el teu territori i protegir els teus drets. Se us animarà a explorar els vostres desitjos i gustos personals i expressar la vostra opinió obertament i amb claredat. Tothom té una identitat per reclamar! No tinguis timidesa quant a com sol·licitar la teva ara.

Verge

Avui el teu cervell està sobrecarregat. Si has pensat en escriure o analitzar un problema particularment difícil, aquest seria el dia perfecte per començar. Tindràs tota la inspiració que puguis necessitar. I no et preocupis per escandalitzar la gent propera amb la teva franquesa i assertivitat. Ells aprecien les teves idees valuoses.

Balança

Amb l'energia planetària d'avui, la teva persona es trobarà una mica més extravertida del que és habitual. Per fi seràs capaç de dir el que realment penses de les coses. És un canvi important per a tu, i t'adonaràs que l'expressió de les teves idees i creences és una gran ajuda per assolir totes les metes a la vida.

Escorpí

Avui ets imparable! Ets una persona molt treballadora per naturalesa, i amb l'alineació planetària actual seràs capaç d'aconseguir encara més del que és habitual. Tens molta energia, més que suficient per manejar tot allò que se't presenti. Només assegura't de fer servir el teu habitual bon judici. Les decisions precipitades, especialment les relatives a la teva vida personal, podrien conduir a laments més tard.

Sagitari

Rebutja els elements del passat que ja no et són útils. Per més que t'agradi envoltar-te d'objectes de valor sentimental, arriba el moment que cal mirar cap al futur en comptes de viure en el passat. El temps dedicat a la neteja de casa teva i llençar coses velles t'allibera del passat i et permetrà abraçar el futur.

Capricornio

La intimitat estarà a l'aire els propers dies. Els teus més propers volen fer una gran quantitat de plans amb tu, i tu vols passar la major quantitat de temps possible amb ells. Per tots els mitjans, fes-ho. Et recarregaràs, i algunes de les discussions podrien conduir a alguna cosa gran. No obstant això, hi pot haver una mica de tensió a l'aire per temperar tota aquesta proximitat, ja que no tothom estarà d'acord amb el teu punt de vista.

Aquari

Sents un inusual esperit aventurer? Sovint et motiven les expectatives idealistes i les configuracions planetàries d'avui t'empenyeran encara més lluny a la teva recerca espiritual. Satisfà el teu desig de descobrir nous horitzons i de conèixer noves persones dient-li hola a tothom amb qui et vingui de gust parlar. De vegades, les millors aventures de la vida comencen amb una acció simple.

Peixos

Una petita crisi encara és una crisi, no? Espera una a la teva vida personal avui. Com que no tagrada deixar sense resoldre els problemes, no seràs capaç de dilatar el bregar amb els teus problemes per més temps. Les preguntes abunden. Reparteixes la feina i les responsabilitats en parts iguals amb la teva parella? Els dos fan un esforç similar per mantenir l'harmonia en la relació? Fer preguntes és el primer pas per respondre-les.