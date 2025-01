Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

ESCUDELLA DE SANT ANTONI - ENCAMP

A partir de les 13.00 h començaran Els Encants de Sant Antoni, i a partir de les 13.30 h s’iniciarà el repartiment de l’escudella fins a acabar existències. Plaça de Sant Miquel. Encamp.

EXPOSICIONS

‘ENTRELLUMS’

L’artista Arnau Sánchez inaugura la seva tercera exposició individual, on explora la llum com a mitjà de representació artística. L’Institucioal. Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de gener.

‘25 ANYS DE NADALES: POESIA I ART’

Recopilació de còpies d’obres creades per destacats artistes plàstics que han reinterpretat els poemes nadalencs de grans autors de llengua catalana. Cal Pal. Ordino. Fins al 2 de febrer.

‘DIES IRAE’

L’artista andorrà Matín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins el 22 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta obra Poètica del Temps, s’observa el concepte del Temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La Metàfora i la Natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Autora: Sabela Simón. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘VIVIAN MAIER. L’AUTORETRAT I EL SEU DOBLE’

La mostra, comissariada per Anne Morin de DiChroma i formada per gairebé un centenar de fotografies, està dedicada precisament als autoretrats de l’artista. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’1 de març.

‘VASSILI KANDINSKY. EL COLOR I LA FORMA EN L’OBRA GRÀFICA’

Col·lecció de gravats, alguns dels quals impresos a la mateixa escola de la Bauhaus, que esdevenen una magnífica porta d’entrada a l’univers de color i forma del mestre rus. Centre d’Art d’Escaldes. Escaldes-Engordany. Fins al 8 de març.