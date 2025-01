Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

LA PROPOSTA DEL DIA

GALA BENÈFICA PER VALÈNCIA

Amb Martha Roquett, Quim Salvat, Chris Aguilar, Valerie Aguilar, TC Escola de Dansa, Ian Moya, Alys Parama, Carla Iglesias, Juli Barrero, Alfred Llahí i Silvia Pastoret. Hora: 18 h. Prat del Roure. Escaldes-Engordany.

FIRES I MERCATS

EL TROC D’ANDORRA LA VELLA: MERCAT D’INTERCANVI SOSTENIBLE

El Troc és molt més que un mercat: és una iniciativa que aposta per la sostenibilitat i la reducció de residus tèxtils, tot promovent una segona vida per a la roba i els complements. Centre de Congressos. Andorra la Vella.

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS

EL TARTER BANKED SLALOM

Competició on regna el bon ambient, on no tan sols es tracta de competir i intentar ser el més ràpid, sinó de picar-se amistosament amb els amics i amigues, i ajuntar-se tots i totes per gaudir d’un dia diferent a la neu. Hora: 9.30 h. Grandvalira / sector el Tarter. Canillo.

ACTIVITATS INFANTILS

‘VASSILI KANDINSKI. EL COLOR I LA FORMA EN L’OBRA GRÀFICA’

Tallers familiars a càrrec de l’artista Helena Guardia en el marc de l’exposició Vassili Kandinsky. El color i la forma en l’obra gràfica. Hora: 16.30 h. Centre d’Art. Escaldes-Engordany.

EXPOSICIONS

‘ENTRELLUMS’

L’artista Arnau Sánchez inaugura la seva tercera exposició individual, on explora la llum com a mitjà de representació artística. L’Institucioal Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de gener.

‘25 ANYS DE NADALES: POESIA I ART’

Recopilació de còpies d’obres creades per destacats artistes plàstics que han reinterpretat els poemes nadalencs de grans autors de llengua catalana. Cal Pal. Ordino. Fins al 2 de febrer.

‘DIES IRAE’

L’artista andorrà Matín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.