El debut més car

Netflix ha revelat els diners que va invertir en la primera temporada d’El problema de los tres cuerpos, la superproducció creada per David Benioff i D. B. Weiss, els showrunners de Joc de Trons. Segons la informació de Forbes, els primers vuit episodis de la sèrie van costar 233,1 milions de dòlars (228,4 milions d’euros), la qual cosa equival a 29,1 milions per capítol (28,5 milions en euros).

La xifra per entrega és un 45,7% superior als 20 milions de dòlars que The Hollywood Reporter i altres mitjans especialitzat van dir inicialment que havia costat cada episodi. Una altra web, Screen Rant, la va prendre fa uns mesos com a referència i va concloure que la primera temporada era la més cara de totes les primeres temporades de la història de Netflix per episodi. A més, també li va atorgar aleshores el segon lloc entre totes les temporades de totes les sèries originals de la plataforma, només per darrere de la quarta tanda de Stranger Things (30 milions de dòlars per capítol).

Tenint en compte que, finalment, cada episodi ha costat 29,1 milions de dòlars, el seu primer lloc en el rànquing de les primeres temporades més cares de Netflix es consolida. I això que, segons recull Forbes, des de la plataforma asseguren que “els costos totals de la sèrie van ser inferiors als pressupostats”.

Així i tot, la quantitat invertida continua sent altíssima per a una ficció que, malgrat l’elevat pressupost, no ha estat a l’altura de les expectatives. El problema de los tres cuerpos es va estrenar el març passat amb unes dades d’audiència decebedores. Així i tot, Netflix va renovar-la per un nombre indeterminat de capítols per tancar la història. Finalment, tindrà dues temporades més, per tal d’adaptar la trilogia completa de Liu Cixin.