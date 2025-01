Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

El contacte amb amics que viuen o treballen lluny podria portar-te una sèrie de noves oportunitats. També podries estar pensant en fer un viatge, potser a un altre país o amb vaixell. Una oportunitat d'assistir a un seminari d'algun tipus podria presentar-te, possiblement a través d'amics. Estan succeint moltes coses, però intenta mantenir la concentració.

Taure

Noves possibilitats d'inversió podrien presentar-se avui. Això podria implicar una inversió de temps, diners o altres recursos. També pots considerar un nou i emocionant començament d'algun tipus. possible que vulguis consultar un amic o la teva parella. Aquesta seria una excel·lent excusa per programar una nit romàntica!

Bessons

Si has estat sentint una ira profunda, avui no és el dia apropiat per deixar-la sortir, sinó el dia per considerar quin n'és l'origen. Les grans reunions de família o amics s'han d'evitar costi el que costi. No, això no vol dir que et puguis prendre el dia lliure! Només vés amb compte amb el teu temperament. Una mica d'aïllament ajudarà molt a alleujar la tensió, i et pot donar algunes idees interessants.

Cranc

Si per casualitat encara allotges cert ressentiment cap a algú, probablement sortirà a la llum avui. Pots tornar-te algú inflexible o fins i tot venjatiu. Dir-li a aquesta persona el que sents no aconseguirà res més que causar a tots dos dolor i pesar. Ventileu el vostre enuig de manera saludable, com per exemple a través d'algun tipus d'activitat física intensa.

Lleó

No suportes els ximples, i els ximples superficials encara menys. Tens la capacitat d'ensenyar una lliçó als que t'envolten. Ets inflexible avui, i no pots entendre perquè els altres no tenen els teus mateixos alts estàndards. Però ets realment algú tan honest com esperes que ho siguin els altres? Recordeu que és probable que la qualitat d'un esforç es pugui jutjar de manera diferent per cada persona que l'experimenti.

Verge

Aquest és un dia de desafiaments. Se't pot donar molt bé posar-te a pensar com, en posar-te a analitzar el passat, demostraràs que has aconseguit certes coses a la teva vida. Què has creat en els darrers deu anys que tingui caràcter personal? Ha seguit l'exemple d'alguna altra persona perquè dubtaves de les teves capacitats? T'has eternament "gairebé" preparat? T'has atrevit a llançar-te a projectes que encara eren imperfectes? Aquestes són les qüestions que caldria abordar.

Balança

Si fas la impressió que estàs d'un humor reservat i introspectiu (fins i tot si no és així), tindràs èxit en evitar la confrontació. Avui no hi ha res com un simple intercanvi amb algú. Però fins i tot en aquest ambient, encara és un gran dia per avaluar els teus objectius fonamentals una mica més de prop.

Escorpí

T'espera un dia difícil. Si ets part d'un grup o equip, o simplement ets entre amics, pots sentir una mica d'incomoditat. Podria ser que provoquessis gelosia als altres? Només hi ha una manera d'esbrinar-ho. Neteja l'ambient dient què cal dir. Digues-ho de forma clara i directa i eliminaràs qualsevol mal sentiment al teu grup.

Sagitari

De vegades els somnis semblen ser només això, somnis. Viatges, un projecte, o una nova llar poden ser algunes de les coses que has estat tractant daconseguir des de fa algun temps. Fer que qualsevol d'aquests somnis es faci realitat vol dir, possiblement, posar en perill les relacions. Els teus somnis poden semblar particularment inassolibles avui. Potser primer has de treballar en les teves relacions abans de poder fer els teus somnis.

Capricornio

Avui se't presenten dues alternatives. O fas una tasca d'introspecció i medites a una cantonada, o hauràs d'acudir a una bona amistat i confiar-li la teva insatisfacció. No dubtis a baixar la guàrdia i expressar-te encara més honestament del que és normal per a tu. No et preocupis perquè els teus problemes li avorriran. Els veritables amics estan feliços dajudar. Tu faries el mateix, cert?

Aquari

Avui serà un dia excel·lent per conèixer gent interessant. I no hi haurà res superficial pel que fa a aquestes trobades. Per contra, les converses que tinguis amb les persones que coneixeràs t'arribaran fins al més profund i t'afectaran a un nivell emocional. Però no et deixis seduir només per idees! La realització també importa!

Peixos

Podeu esperar que el dia d'avui sigui una mica intens. Fins i tot si has pres la decisió de no deixar que res et desanimi, encara pots albergar algunes emocions negatives dels darrers dies. Aprofiteu aquest temps per alleujar l'estrès. Parla amb algú proper o surt a fer exercici i alliberar l'energia que portes a dins. Una cosa artística, com fer esbossos o fotografies, t'ajudarà a eliminar alguna cosa de l'energia negativa.