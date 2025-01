Filmin, en venda

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La coneguda plataforma Filmin, especialitzada en cinema d’autor i sèries europees, ha sortit oficialment al mercat de compravenda. La notícia, donada a conèixer aquesta setmana pel rotatiu econòmic Expansión, ha sacsejat el sector audiovisual espanyol i ha creat inquietud entre molts suscriptors, ja que el servei de streaming és considerat l’últim gran reducte de la creació fílmica independent.

Fins al moment, dos gran gegants del sector, Movistar Plus+ i Amazon Prime Video, s’han posicionat com a possibles compradors de la companyia.

Fundada el 2007 a Barcelona, Filmin s’ha consolidat com un referent en l’àmbit del cinema independent, oferint un extens catàleg que supera els 15.000 títols. La plataforma ha obtingut any rere any xifres envejables tot i el seu caràcter allunyat del mainstream: l’any 2023 va tancar amb 22,6 milions d’euros en facturació i un benefici net d’1,5 milions, fet que suposava un increment del 327% respecte a l’exercici anterior. L’any passat, Filmin va mantenir el seu creixement, assolint una facturació de 25 milions d’euros.

El procés de venda està liderat per Nazca Capital, el fons de capital risc que va adquirir la majoria de les accions de Filmin el novembre del 2020. Conegut pel seu enfocament en empreses de mitjana dimensió i alt potencial de creixement, Nazca ha contractat el banc de negocis Arcano per coordinar aquesta operació.

L’interès dels potencials compradors està motivat no tan sols per les xifres de negoci de Filmin, sinó també pel seu prestigi com a plataforma especialitzada en cinema de qualitat. Ara queda per veure si, en cas de formalitzar-se la transacció, la plataforma mantindrà la mateixa filosofia quant a la qualitat dels continguts.