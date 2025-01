Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Fins ara, no sabies que eres capaç d'encarregar-te de les persones amb problemes. Però l'Univers poètic que fabites en realitat és molt més realista del que sembla a primera vista. Les persones que creuen que la realitat humana és totalment lògica se sentiran ridícules quan vegin les solucions elegants i humanes que inventes.

Taure

Has d'haver sentit la pressió augmentar la darrera setmana. Intens, no? Tens una feina d'últim minut per acabar? Hi ha alguna cosa negativa o algun malentès en les teves relacions? Et satisfà la teva vida? Avui pots tornar a començar, amb bones resolucions. Penses que havies treballat prou, però endevina què? La tasca acaba de començar! Hi ha la possibilitat que el teu cor s'agiti quan determinats plans comencin a fer-se realitat. Si tens el cor posat en algú que sembla impossiblement remot, o estàs esperant poder transformar i millorar una relació d'amor existent, el dia que tens per davant et permetrà avançar cap a aquesta meta, però no sense alguns contratemps. Prepara't per fer-li front a una crisi oa dues!

Bessons

Ets conscient que la teva felicitat a l'amor no depèn únicament de promeses emocionals. Per tal d'atreure la teva atenció, algú nou a la teva vida també ha de fer alguna ofrena material. Això és exactament el que podria passar avui. És possible que rebis un regal d'algú que ha estat voletejant al teu voltant per algun temps. Somriu. La gent està començant a adonar-se'n.

Cranc

Serà un dia ple de bullici i canvi. És un bon dia per netejar el teu armari o altres pertinences. Fora allò vell, benvingut allò nou! Pots ficar les coses velles al soterrani o donar-les a caritat. El més important és fer espai per als nous gustos i noves relacions. Una persona nova està naixent en tu. Aclareix el trajecte perquè sorgeixi aquest ésser!

Lleó

Avui és un bon dia per organitzar reunions professionals o personals. Seran productives. És un moment propici per a una comunicació eficient i seriosa, plans realistes i harmonia del grup. Tots els ingredients per a lèxit i la veritable promoció estan disponibles. No et sorprenguis si ets qui mana. Se't fa especialment bé crear un ambient càlid i acollidor.

Verge

No sempre és fàcil guanyar-te l'admiració que esperes de la teva parella. Però en aquest sentit avui sembla un dia millor que la majoria. És probable que avui desbordis d'idees per millorar les teves qualitats més atractives. Però cal no exagerar. Els teus esforços de seducció física o intel·lectual són més eficaços quan són subtils.

Balança

A ningú li disgusta la burocràcia i la paperassa més que a tu. Però aprofita l?atmosfera actual. Si tens alguna sol·licitud per presentar o tràmits per completar, trobaràs el procés molt més fàcil del que és habitual. Els canals de comunicació que normalment estan tancats s'obren, i els mecanismes administratius funcionaran bé. Aconsegueix acabar totes les tasques administratives per no haver de pensar-hi de nou!

Escorpí

Algunes persones tendeixen a fer una muntanya dun gra de sorra. Actualment, és molt probable que tinguis la sensació que tens al voltant persones que exageren els problemes. En canvi, tu tens una perspectiva més elevada. Ets una persona visionària que pot preveure tendències socials futures. Aquest do et serviria per redactar discursos polítics, si volguessis assumir aquest tipus de feina.

Sagitari

Avui ets una persona visionària i progressista, malgrat allò que la gent pot dir sobre la teva tendència conservadora. Se't podrien acudir fàcilment maneres efectives d'ajudar la gent. Per alguna raó, els problemes pràctics et resulten fàcils de resoldre. No paris atenció a la xerrada ociosa i ineficaç dels intel·lectuals.

Capricornio

Avui has d'abandonar qualsevol cerca intel·lectual i concentrar-te en els problemes pràctics relacionats amb l'organització i l'establiment de metes. Probablement trobareu solucions perfectes després d'una hora de començar. El cel t'ajuda. Dóna'ls una mica de crèdit per la teva ingenuïtat, i no perdis el temps en l'execució dels teus plans!

Aquari

Se't fa molt bé crear sistemes. Pots experimentar amb tota mena de construcció, des de teories i programes informàtics fins a experiments científics i avaluacions estratègiques. Avui els planetes t'estan guiant. Ets una màquina perfecta, capaç de sintetitzar els esdeveniments a l'atzar en raó pura. Tingues la seguretat que atrauràs l'atenció si comparteixes els teus pensaments amb altres persones.

Peixos

Qui hauria endevinat que tens la capacitat d'entendre temes tan irracionals com les passions humanes? T'estàs involucrant en les realitats persistents i trivials del dia a dia que abans no t'interessaven. La teva nova capacitat d'aïllar-te et faria un excel·lent director de personal, contractant i acomiadant la gent com si res. Has pensat mai a prendre'l com a carrera?