Oferta renovada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els usuaris de Movistar Plus+ disposen des d’ahir de quatre nous canals de BBC Studios que substitueixen les 14 cadenes d’AMC Networks retirades –de sorpresa i no sense polèmica– l’1 de gener passat. Es tracta de BBC History, BBC Food, BBC Drama i BBC Top Gear, disponibles respectivament als dials 84, 92, 32 i 34.

Aquestes incorporacions reemplacen canals com Hollywood, Cocina, Historia, AMC, Sundance TV, DARK, XTRM, AMC Crime o Enfamilia, entre d’altres. La ruptura entre Movistar Plus+ i AMC Networks es va conèixer a final de desembre i ara, dues setmanes després, part del buit deixat per aquestes marques ja ha estat cobert.

Aquesta és l’oferta dels nous canals:

–BBC History (dial 84). Un canal exclusiu de Movistar Plus+ que ofereix documentals de temàtiques variades per descobrir i comprendre la història. Entre els títols destacats hi ha El ascenso de los nazis, Los Windsor, Tesoros al descubierto o Egipto: el buscador de tumbas.

–BBC Food (dial 92). Aquest canal inclou documentals sobre gastronomia internacional, receptes que exploren diferents cultures i països, i programes sobre alimentació amb grans cuiners i presentadors de la BBC.

–BBC Drama (dial 32). Per als amants de les sèries, aquest canal reuneix thrillers, comèdies, drames històrics i trames criminals. Entre els seus títols destaquen ¡Llama a la comadrona!, Waking the Dead o Misfits.

–BBC Top Gear (dial 34). El canal definitiu per als apassionats dels cotxes i la velocitat. Amb desafiaments extravagants, proves extremes i viatges plens d’adrenalina, aquesta cadena temàtica també compta amb la presència de l’enigmàtic pilot The Stig.