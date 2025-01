‘Severance’ per a estona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’esperat retorn de Severance està molt a prop i els fans no tan sols poden estar emocionat per la imminent segona temporada, sinó també per les primeres pistes d’un tercer lliurament. Ben Stiller, director i productor executiu de la sèrie d’Apple TV+, ha compartit detalls sobre el futur de la producció i com s’estan traçant els nous arcs narratius.

En una recent entrevista amb Collider, Stiller ha emfatitzat que la prioritat de l’equip creatiu és mantenir la coherència de la trama i oferir respostes als enigmes que s’han plantejat des de l’inici de la sèrie. “Tens una responsabilitat amb l’audiència de portar la història a algun lloc. Apple ha estat molt sensible respecte a això i ens ha permès treballar cap a un final lògic, no tan sols estendre la sèrie perquè sigui popular”, ha comentat Stiller, deixant clar que Severance no s’allargarà innecessàriament.

La producció de la segona temporada no ha estat exempta d’obstacles. Com moltes altres sèries, la pandèmia i les vagues en la indústria en van retardar el rodatge. No obstant això, després de gairebé tres anys des que va acabar la primera tanda de capítols, la ficció torna amb noves trames que prometen sorprendre els espectadors.

Si bé encara falta molt per explorar, l’equip ja està pensant en el desenllaç final. El guionista Mohamad el-Masri ha confirmat que s’estan discutint els plans a llarg termini. “Sempre va haver-hi una visió per a les temporades futures: s’ha discutit sobre quin seria el final del joc i com acabaria la història”, explica.

Amb la segona temporada a punt per estrenar-se –aquest mateix divendres–, Severance sembla estar en un punt d’inflexió. La sèrie ha estat un èxit crític i comercial, i la seva trama intrigant l’ha convertit en una de les produccions més exitoses d’Apple TV+. Els nous episodis prometen resoldre alguns misteris, mentre que altres quedaran oberts per al futur.