Aries

Avui serà un dia força tranquil quant a esdeveniments externs, però és probable que el teu món interior estigui immers en una onada d'activitat. Avui t'agradaria poder trobar la solució a les teves angoixes, així com a les teves dificultats professionals. T'agradaria arribar a entendre bé els esdeveniments que van tenir lloc durant el mes passat.

Taure

Per fi, un dia sense tensió! El flux de comunicació facilita els projectes personals i professionals. Ara és el moment de sentir la teva parella o altres membres de la família sobre els aspectes materials del futur. Per exemple, estàs estalviant prou diners per a l'educació dels teus fills? Està cuidant bé de casa teva? Estàs invertint correctament? Tots aquests són temes que cal considerar avui.

Bessons

Simplement no ho pots fer tot alhora. Com esperes reduir l'estrès i recuperar-te mentre has de continuar sent un artista superestrella a cada àrea de la teva vida? No us pressioneu per ser l'estrella avui. Si ho fas, és molt probable que esgotis les teves reserves encara més. Pren-ho amb tranquil·litat, i relaxa't! T'has guanyat aquest petit descans.

Cranc

Aquest és un bon moment per adaptar la teva lògica i raciocini a la realitat. Si no ho fas, et trobaràs amb alguns problemes intel·lectuals. Tothom sap que t'encanten les noves, però tret que tinguis plans per dedicar-te a escriure novel·les, vincula el teu pensament a la realitat. Els teus "castells a l'aire" no són particularment útils per a la resta de nosaltres que vivim aquí, al món real.

Lleó

Serà una mica difícil parlar amb tu avui. Tu, a qui les altres persones poden influir fàcilment, escoltaràs i criticaràs tot allò que digui la gent. Res emocional o gandul entrarà al teu cap. És com si t'haguessis instal·lat un filtre molt fi que deixa passar només allò que permets. Semblaràs algú amb experiència de debò. No mostris gaire!

Verge

Has estat revisant els teus antecedents familiars darrerament? Especial interès és la teva formació cultural. En quin entorn educatiu, social i religiós vas néixer? Quins són els teus valors? Al final, sents una gran afinitat amb ells ara o són aquests punts de vista diferents dels que tens? Són interessants vies de pensament per avui.

Balança

És hora delevar el teu sentit personal. per què no t'ho creus? El problema és que ets molt sensible pel que fa al teu ego. et castigues a tu per la seva existència! Aquesta és una idea noble, però no et farà cap bé. De què et preocupes?

Escorpí

Avui les teves capacitats intel·lectuals i expressives haurien de rebre un impuls dels planetes. És un moment excel·lent per organitzar els teus pensaments sobre la presentació d'un projecte a un col·laborador, fer negocis o escriure. Pel que fa a la teva vida privada, també és un bon moment per examinar els darrers esdeveniments, alguns aspectes dels quals són encara parcialment incompresos.

Sagitari

En general, el pronòstic per avui és força bo. La posició dels planetes sembla afavorir esbrinar el significat de tot el que ha passat durant les últimes setmanes. És una oportunitat perquè puguis fer-li un tranquil cop d'ull a la distància que has aconseguit avançar cap a les teves fites. Ja que és un dia propici per a les activitats socials, per què no et reuneixes amb amics i discuteixes els darrers esdeveniments amb ells?

Capricornio

T'has sentit una mica fora de to en els darrers dies? La boira es pot aixecar avui i et permetrà finalment situar-te. Probablement sents ànsies per resoldre una qüestió que t'ha fastiguejat i interferit amb el teu judici. Tot i això, has de ser pacient, especialment si té a veure amb assumptes emocionals. Tracta d'entendre, però no prenguis una acció immediata. Tindràs més objectivitat a partir de demà.

Aquari

És possible que sentis una mica de desil·lusió. Potser has perdut de vista els teus objectius o extraviat la teva fe personal. Sentiràs una mica d'alleujament a partir d'avui. Aquesta és una oportunitat per posar fi al que ha estat una etapa una mica apàtica i malenconiós i començar una nova que estigui basada en el treball i la meditació. Com us podeu imaginar, aquesta nova fase serà molt més gratificant!

Peixos

Podeu tenir la temptació de resoldre certs assumptes mitjançant mitjans radicals. La teva part visionària indica que ets molt conscient dels mals del món. No veus cap raó per no prendre mesures per corregir-los. Però les forces en joc són tan poderoses que no us podeu esperar per instituir un nou ordre en un dia. Si tens una pregunta emocional per resoldre, seria millor esperar uns dies abans de prendre una decisió.