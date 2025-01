Un èxit que dona joc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després del recent llançament de la segona temporada d’El juego del calamar, el creador, Hwang Dong-hyuk, que des d’un primer moment va concebre l’èxit mundial de Netflix com una història de tres tandes d’episodis, té més idees per explotar la ficció i convertir-la en franquícia.

A l’espera que en algun moment d’aquest any arribi la tercera i última temporada, Dong-hyuk ha confirmat en una entrevista a The Hollywood Reporter que no descarta, en un futur, desenvolupar algun spin-off de la sèrie: “Si arriba el moment i resulta que puc crear un personatge o una història diferent, aleshores potser hi haurà un retorn. Però estic pensant més en una cosa com un spin-off”.

Entre altres idees, li ha rondat principalment la d’omplir els buits. Dong-hyuk suggereix, per exemple, explicar les històries d’altres personatges, o fins i tot explorar el temps perdut entre la primera i la segona temporada amb protagonistes que tornen, com el Líder (Lee Byung-hun) o Recruiter (Gong Yoo).

“Una de les idees que estic considerant és què va passar entre la primera i la segona temporada. Hi ha una bretxa de tres anys. Llavors, per exemple, què estava fent el Líder durant aquest temps? Què estava fent el reclutador? Quan tinc temps lliure, m’agrada simplement llançar algunes idees i deixar volar la imaginació. Així que suposo que podem estar oberts a qualsevol cosa”, ha afirmat.

El creador està compromès a tancar la història de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), el protagonista central de la trama, que torna al joc en la segona temporada amb l’esperança d’aturar-lo. D’aquesta manera, la tercera entrega, segons avança el showrunner, continuarà enfocant-se en l’enfrontament entre Gi-hun i el Líder, qui també és un guanyador anterior del joc. “La tercera temporada explorarà realment aquesta sensació de pèrdua i fracàs, aquesta culpa que pesa tant sobre Gi-hun”, ha declarat.

“Veig la tercera temporada com el final d’aquesta història… perquè crec que he tancat la història que volia explicar sobre la societat a través del personatge de Seong Gi-hun. Si mai volgués tornar al món d’El juego del calamar, seria sobre personatges diferents amb un arc argumental diferent. Per exemple, els guàrdies emmascarats. Com van acabar aquí? Què fan en el seu temps lliure? Una cosa així, potser”, ha insistit Dong-hyuk.

Així mateix, la pròxima entrega resoldrà les preguntes que deixa sense respondre la segona temporada pel que fa al personatge del Líder, en la qual es mostrarà la veritable història i el passat de l’antagonista principal.