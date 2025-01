Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Fes el que puguis per estabilitzar les teves emocions. El romanç hauria d'estar en un camí lent i constant, sempre que tinguis honestedat amb tu i amb els altres sobre com et sents. Potser t'has estancat al teu món de fantasia i no pots veure que les coses marxen a favor teu. El conflicte que es planteja avui pot ser incòmode, però al final donarà més llum a la veritat de la situació.

Taure

Tens molt en què pensar sobre els teus objectius professionals. Revisaràs els elements per veure si no hi ha alguna manera denfocar les coses de manera diferent. Hi ha nous camins que pots provar o maneres de millorar les coses? La teva ment va a mil quilòmetres per minut avui.

Bessons

Els temes d'amor i romanç haurien d'anar bé per a tu, i t'adonaràs que, independentment d'on ets a les teves relacions, ets just on necessites ser. Hi ha un element de fantasia a la feina avui que et fa molt més susceptible als somnis i idees romàntiques. La bona notícia és que tens el poder de posar aquests somnis en moviment.

Cranc

Les coses estan arribant a un punt mort pel que fa a l'amor a la teva vida. Potser tenies la sensació que tot anava bé i que no tenies res de què preocupar-te. En realitat, aquesta noció de “bé” era la teva autonegació en tota la seva esplendor fent-te pensar que podries continuar pel teu camí sense considerar realment com les teves accions afectarien els altres.

Lleó

L'amor és molt real per a tu. Tends a prendre-t'ho molt de debò, potser fins i tot massa. Aquesta és una daquestes emocions que eventualment domina el teu cervell i no deixa lloc per als pensaments racionals sobre el tema.

Verge

És probable que els assumptes del cor es compliquin una mica. Potser tens la sensació que algú t'està ignorant i és molt tossut sobre això. Potser aquesta persona t'està menyspreant i es nega a tractar amb tu fins que t'hi arrosseguis amb una disculpa. El problema és que el teu orgull és tossut, i la teva opinió sobre l'assumpte també ho és, cosa que fa difícil qualsevol solució.

Balança

La teva càlida, amorosa i romàntica naturalesa és notada per la gent, encara que no te n'adonis. Potser de vegades tens la sensació que no hi ha prou emoció a la teva vida, especialment a la teva vida amorosa. No creguis que això significa que necessites canviar per complaure altres.

Escorpí

Quan es tracta de romanç a la teva vida, hi pot haver una gran quantitat de paraules però poca acció. Potser tens un gran encant que pot mantenir les coses en moviment a un ràpid ritme intel·lectual, però res no en surt quan cal prendre mesures concretes i manifestar aquestes paraules en un ambient romàntic.

Sagitari

Les coses estan arribant a un clímax dramàtic per a tu en l'amor i el romanç. Potser has estat alimentant una relació. Heu posat molta passió i ànima en la construcció d'una forta connexió. Aquest és el moment de la veritat en què has de fer un pas enrere i veure el que has guanyat amb tot això. Tens una parella o algú que no t'aprecia tant com penses que ho hauria de fer?

Capricornio

Per a tu, l'amor és com una aventura, un esport boig o alguna mena de videojoc. Últimament, et pots haver estancat en l'aspecte de fantasia sense tenir en compte els detalls pràctics del que es necessita per mantenir una relació a la superfície. Potser ara has d'adoptar una visió més realista sobre això. Sigues més sensible a les teves emocions i honra-les en conseqüència.

Aquari

L'amor i el romanç han d'anar bé per a tu. Tot i això, avui et pots trobar que les coses es posen una mica incòmodes quan tu o la teva parella sospiten que hi ha alguna cosa que no és veritat, o que és sospitós sobre la situació en qüestió.

Peixos

La noció de veritat podria ser enderrocada avui per algú que et coneix millor que la majoria. No es requerirà una llarga i interminable conversa ni una explicació profunda per revelar el fet que hi ha una mica d'engany que ha estat cobrint la veritat.