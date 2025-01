Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

EXPOSICIONS

PESSEBRE DE CANILLO

Últim dia per poder veure el pessebre, amb més de 250 figures a mida real. Canillo.

‘BRUJAS’

Exposició d’obres fotogràfiques que aborden el tema de les bruixes a l’entorn pirinenc i el seu impacte sanatori. Ambaixada d’Espanya a Andorra. Andorra la Vella. Fins al 15 de gener.

‘ENTRELLUMS’

L’artista Arnau Sánchez inaugura la seva tercera exposició individual, en què explora la llum com a mitjà de representació artística. L’Institucional, Parc Central. Andorra la Vella. Fins al 31 de gener.

‘9a MARATÓ FOTOGRÀFICA PEP AGUARELES’

L’exposició mostra les fotografies participants en la Marató que vol recordar el fotògraf i professor de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella Pep Aguareles. Centre Cultural La Llacuna. Andorra la Vella. Fins al 31 de gener.

‘DIES IRAE’

Per primera vegada, Martín Blanco presenta una sèrie de pintures en què plasma els seus pensaments i reflexions sobre el món contemporani a través d’una particular reinterpretació de temes clàssics de l’art occidental. Espai Caldes. Escaldes-Engordany. Fins al 22 de febrer.

‘25 ANYS DE NADALES: POESIA I ART’

Recopilació de còpies d’obres creades per destacats artistes plàstics que han reinterpretat els poemes nadalencs de grans autors de llengua catalana. Cal Pal. Ordino. Fins al 2 de febrer.

‘POÈTICA DEL TEMPS’

En aquesta exposició fotogràfica, s’observa el concepte del temps i com aquest es manifesta amb diversos llenguatges. La metàfora i la natura hi són presents com a mestres i punt de partida. Les imatges pretenen evocar subtilment històries en què es reflecteix la infantesa, el joc, la il·lusió del temps i la mitologia grega. Museu de la Moto. Canillo. Fins al 28 de febrer.

‘L’AUTORETRAT I EL SEU DOBLE’

Mostra individual dedicada a Vivian Maier (1926-2009), una artista que ofereix una de les obres fotogràfiques més fascinants i enigmàtiques del segle XX. Sala d’exposicions del Govern d’Andorra. Andorra la Vella. Fins a l’1 de març.