Adeu a ‘La Franquicia’

HBO ha anunciat oficialment la cancel·lació de La Franquicia, la sèrie que parodia l’univers de les grans produccions de superherois. Malgrat que va generar grans expectatives abans de l’estrena, la sèrie no ha aconseguit atreure una audiència prou àmplia que justifiqui una segona temporada, tot i l’elenc estel·lar i l’equip creatiu de primer nivell que hi havia al darrere.

Amb la direcció de Sam Mendes i el suport d’Armando Iannucci com a productor executiu, La Franquicia compta amb un repartiment encapçalat per actors reconeguts com Himesh Patel, Richard E. Grant, Billy Magnussen i Daniel Brühl.

La trama gira entorn de Daniel (Patel), un assistent de direcció que ha de bregar amb les excentricitats dels actors, els reptes logístics i les tensions pròpies del rodatge milionari d’una pel·lícula de superherois. L’argument explora amb mordacitat els engranatges més foscos de la indústria, mostrant amb humor i cinisme els conflictes d’interessos, els egos inflats i les expectatives desmesurades que envolten aquest tipus de produccions.

Tot i que la crítica va rebre la sèrie de manera positiva, el públic no hi va respondre de la mateixa manera. Els índexs d’audiència es van mantenir baixos al llarg dels deu episodis i això ha estat determinant en la decisió de la cadena de no renovar la ficció, disponible a Max.

HBO ha publicat un comunicat en què expressa la gratitud a tot l’equip de la sèrie i destaca el talent dels creadors i intèrprets, però deixa clar que la continuïtat del projecte no és viable. Amb tot, no tanca la porta a col·laborar en altres produccions.

La cancel·lació de La Franquicia posa en relleu la dificultat de les plataformes de mantenir-se competitives dins d’un mercat saturat de contingut, en què cada nova sèrie ha de lluitar per captar i mantenir l’atenció d’una audiència cada vegada més fragmentada.