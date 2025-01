Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La teva indecisió et pot turmentar. Aquest és un dels moments en què sents com si un segon de dubte et costarà molt car. No obstant això, et prens força temps per processar i assimilar les coses abans d'alistar-te per actuar. Altres poden actuar i parlar abans de pensar. No et molestis amb tu per manejar les coses de la manera com ho fas.

Taure

Necessites reduir la velocitat en assumptes damor i romanç. El més probable és que actues suposant que les coses estan bé i pots continuar movent-te a la velocitat del llamp tot i que vas perdre la ruta fa temps. Hi ha un grau de fantasia al teu món. No pren en compte el fet que hi ha àrees on necessites ser més sensible amb la teva parella i potser prendre't les coses més a poc a poc i metòdicament.

Bessons

Pots sentir com si ara no poguessis accedir a la teva energia física. Pots experimentar frustració en intentar participar en algun esport. No tens la sensació que les coses estiguin encaixant al seu lloc amb la mateixa facilitat que haurien de fer. Aquest sentiment està cobrant un preu al teu sentit del jo.

Cranc

La teva vitalitat física ha de ser molt forta, i t'anima a tenir més confiança personal en les teves habilitats. Alhora, però, algú sembla estar intentant irritar-te en ser egoista i no respectar el teu espai. Això pot donar lloc a un conflicte que no cal. La bona notícia és que és probable que us obri una perspectiva diferent, que en última instància pot ser útil en la comprensió de la situació.

Lleó

Les coses podrien estar avançant més ràpidament del que t'agradaria en aquests moments. Pots sentir com si les teves pròpies necessitats i agenda es perdessin al remolí que t'envolta. La clau secreta que cal afegir a les teves capacitats és la possibilitat d'anar amb el corrent. És crucial adaptar-se i posar al mal temps una bona cara en lloc de jugar a ser la víctima.

Verge

La teva força física és de primera categoria. Ara és el moment just per unir-te a un equip esportiu o iniciar un programa de futbol amb la teva empresa. Altres respectaran les teves habilitats de lideratge. La teva resplendor com a ésser constructiu i amb confiança està irradiant energia positiva. Aquesta combinació de forces és extremadament poderosa.

Balança

Pots sentir indecisió, inseguretat i posar-te en una situació difícil. La teva energia et podria portar en una direcció, mentre que la teva confiança personal podria jalar-te una altra. Aquest dilema té a veure amb la incapacitat d'integrar els diferents aspectes de la teva vida que intentes mantenir separats. Tracta de veure les coses com un tot.

Escorpí

La comunicació amb els altres hauria de ser molt eficaç i el teu calendari social estarà ple. Et sents bé amb tu gràcies a un augment de la teva confiança que et recorda que pots fer qualsevol cosa. Tens la capacitat de fer malabars amb moltes coses alhora i la resistència física per mantenir un ritme ràpid.

Sagitari

Relacionar-te pot ser difícil per a tu, ja que tens la sensació que els altres no veuen les coses tan profundament o emocionalment com tu. Potser sents que tothom és superficial, fent-los més afortunats en un sentit encara que necessitats a l'altre. Tracta de no centrar-te tant en els altres.

Capricornio

Tens molta energia física. De vegades pots sentir com si tinguessis una font inesgotable d'energia. Estàs en un punt culminant del teu cicle anual, a mesura que les coses estan arribant a la cúspide dramàtica. És probable que les dificultats que concerneixen aquest clímax et facin actuar de manera agressiva si les coses no surten bé.

Aquari

Trobar el punt de comoditat pot ser difícil per a tu. Pots sentir com si no estiguessis en connexió amb els teus ideals o metes. Tot i que intentes posar les coses en moviment, en realitat no surten de la manera que desitges. Hi ha una energia difícil que et fa sentir com si necessitessis unir-te a un camp oa l'altre per aconseguir sentir acceptació.

Peixos

El vostre caràcter alegre i viu s'alimenta de l'energia del ritme ràpid del dia. Tens una gran quantitat de força física disponible per a tu, i pots fer grans avenços en els teus objectius anuals amb un esforç mínim. Aprofita això centrant-te en les teves necessitats. Hi ha una gran quantitat de suport disponible que us ajudarà a aconseguir les metes que tinguis. Endavant!