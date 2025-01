Hollywood en flames

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els devastadors incendis a Califòrnia també estan deixant una profunda empremta en la indústria de l’entreteniment, afectant produccions i esdeveniments clau del sector. Entre les conseqüències més destacades hi ha el retard de l’anunci de les nominacions als premis Oscar, previst inicialment per al dia 17 de gener i que s’ha ajornat, si tot va bé, al 19 de gener. A més, la gala dels Critics Choice, programada en un primer moment per a aquest diumenge, s’ha ajornat fins al dia 26, fet que exemplifica l’impacte generalitzat de la crisi.

La producció de la segona temporada de Fallout, una de les sèries més esperades després de l’èxit del seu debut a Prime Video l’any passat, també s’ha vist interrompuda. Les autoritats han retirat els permisos de rodatge a les zones afectades, obligant a aturar les filmacions per garantir la seguretat del repartiment i de l’equip tècnic. Tot i que s’espera que la producció es pugui reprendre aviat, encara no s’ha confirmat si aquest retard afectarà la data prevista per a l’estrena de la nova temporada. La sèrie, basada en la icònica franquícia de videojocs postapocalíptics, havia iniciat recentment el rodatge a Califòrnia aprofitant incentius fiscals oferts per l’estat.

Juntament amb Fallout, altres produccions de renom, com Anatomía de Grey, The Rookie i Hacks, també han suspès temporalment els rodatges. Els incendis, que han arrasat gairebé 11.000 hectàrees i destruït més de 1.000 estructures, han obligat a evacuar prop de 100.000 persones, entre les quals n’hi ha moltes de relacionades amb el món audiovisual.

La interrupció de projectes i esdeveniments clau comporta pèrdues significatives per a una indústria que ja afrontava desafiaments recents derivats de la pandèmia i les vagues de guionistes i actors. Amb tot, productores i organitzadors d’esdeveniments treballen per reprendre les activitats i minimitzar l’impacte de la situació en els calendaris.