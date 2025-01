Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

Podrien arribar-te notícies força depriments, però no te les prenguis seriosament. Potser no és tan dolent com sembla. Comprova els fets abans de tornar-te a la bogeria. Aquest no és un bon dia per visitar o fer arribar encàrrecs al teu veïnat, ja que el trànsit pot ser un malson.

Taure

Encara que la teva ment pot haver estat una mica ombrívola els darrers dies, avui la boira ha de desaparèixer i sentiràs més equilibri. Pot ser que certs assumptes de diners necessitin una mica d'atenció, i ets just al lloc adequat per afrontar-los i encarregar-te'n. No obstant això, un cop es resolguin les qüestions pràctiques, aquest és un gran dia per als estudis espirituals o la meditació.

Bessons

Avui pots tornar a sentir-te una mica trist sense que hi hagi una veritable o real raó per fer-ho. És possible que només hagis tingut una mala nit i que necessitis dormir una mica més. Algunes bones notícies arribades des de lluny podrien animar-te a la tarda. És possible que rebis una invitació per anar a sopar amb algú proper.

Cranc

Vells records, traumes i fòbies del passat poden afectar el vostre estat d'ànim actual. Pots sentir depressió sense saber gaire bé per què. Un esdeveniment a la teva vida ha tret aquests sentiments a la superfície, sense revelar la font. Si has tingut algun somni o visions inquietants darrerament, anota-les.

Lleó

Un amic podria sentir-se una mica deprimit avui i necessitar ànims. Els esdeveniments socials o activitats de grup podrien ser de gran ajuda i també et faria bé a tu. Un objectiu a llarg termini finalment es pot aconseguir, cosa que justifica una celebració. Interactuar amb un grup podria requerir molt del teu temps i concentració, però vés amb compte amb no cansar-te gaire.

Verge

Potser avui és el dia en què hagis de pensar sobre assumptes professionals clau. Molts temes professionals podrien estar en joc en un futur molt proper. Siguin quines siguin les tasques que t'ocupin poden requerir molt esforç i concentració. Hi ha el perill d'enfonsar-se en un estat d'ànim ombrívol per això, però intenta evitar aquesta trampa.

Balança

Avui et pots trobar que un vell somni per fi es fa realitat. Potser un viatge amb què has fantasiejat durant molt de temps per fi pot passar realment. Un enfocament pràctic i metòdic per a lorganització dels detalls ha de fer que sembli molt més real per a tu. No obstant això, vés amb compte amb planejar cada pas amb compte perquè no acabis treballant més del necessari.

Escorpí

Aquesta nit podries tenir alguns somnis estranys i ombrívols. Podrien, si els deixes, catapultar-te a un estat d'ànim més depriment durant el dia. Anotar-los pot ajudar a exorcitzar les emocions negatives. També podries estar sentint-te malament per culpa dels diners.

Sagitari

La manca de comunicació amb un membre infeliç de la família podria fer-te sentir desànim. Potser et preguntis si has fet alguna cosa per ofendre aquesta persona. El més probable és que no. La millor manera de manejar aquest tipus de situacions és animar aquesta persona a comunicar-se amb tu. Si no hi ha resposta, espera un dia o dos i torna a preguntar.

Capricornio

La promesa d'un ascens o d'un augment de sou podria ser avui a la teva ment. Potser intentis visualitzar els passos a seguir i anticipar les tasques que requereixin més esforç i concentració del que usualment t'encarregues. Que no t'entri el pànic. És millor que no t'exigeixis tant.

Aquari

Pots optar per passar gran part del dia treballant en un projecte que requereix molta energia mental. Els plans per passar una mica de temps, ja sigui amb un amic o un amant, podrien no ser el que havies esperat. estat d'ànim més ombrívol.

Peixos

Un convidat ombrívol podria arribar avui, i probablement necessitarà alguns ànims. Fes-ho tan bé com puguis, però no intentis cuinar. Potser els resultats dels teus esforços no són gaire emocionants. Aquest és un bon dia per al menjar ràpid.