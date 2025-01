Història de viva veu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

ATV estrena avui a les 21.15 hores, després de l’Informatiu vespre, la segona temporada de Memòria d’un país, el programa d’entrevistes dirigit i presentat per Josep Puigbó. En total, tretze nous capítols de 50 minuts que cada dijous aprofundiran en les històries i el llegat de figures que han estat clau per a Andorra.

La nova entrega arriba amb canvis significatius. “Hem apostat per un nou espai, passant del plató virtual de la primera temporada a un plató físic, fet que aporta més calidesa i proximitat a les converses”, explica Puigbó. “També tindrem l’oportunitat de veure més imatges d’arxiu dels convidats”, afegeix. Tot i aquestes novetats visuals, l’essència del programa es manté: entrevistes “amables i en profunditat amb persones de més de 70 anys” que han deixat una empremta significativa en el teixit social, cultural o econòmic del país.

Entre els convidats d’aquesta temporada destaquen el fotògraf Joan Burgués –l’encarregat d’obrir avui el cicle–, l’historiador Jordi Guillamet, la infermera Rosa Maria Mandicó, l’escriptor Josep Enric Dallerès, l’excap de Govern Marc Forné, l’empresari Josep M. Cases o la dinamitzadora cultural Lurdes Riba. Cadascun compartirà vivències, reflexions i records a través d’una conversa pausada i sincera.

El programa, que segueix la línia d’espais emblemàtics com (S)avis, busca valorar la gent gran com a font de saviesa i experiència. “Es tracta de persones amb una envejable memòria a llarg termini que, per la seva edat, esforç personal, formació i actitud positiva davant la vida, representen un exemple per a tots”, ressalta Puigbó. Així mateix, el periodista recorda que, malgrat que el passat ocupa un lloc central en les entrevistes, “també s’aborden els reptes del present i les incògnites del futur”.