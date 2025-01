Retorn a l’abril

The Last of Us

La segona temporada de The Last of Us, la reeixida sèrie de Max inspirada en el videojoc homònim, s’estrenarà l’abril vinent, segons va informar ahir la plataforma a través d’un nou tràiler. Després de l’èxit aclaparador de la primera entrega, que va captivar tant els aficionats del joc original com els espectadors que es van acostar a aquest univers per primera vegada, HBO ha redoblat els esforços per oferir una seqüela que faci justícia al desenvolupament de la història.

La segona temporada, el rodatge de la qual va començar ara fa un any, arrenca un lustre després dels esdeveniments de la primera. Ellie, interpretada novament per Bella Ramsey, ha crescut i s’ha endurit després de tot el que ha viscut. Ara resideix a Jackson, un assentament relativament segur enmig d’un món devastat pel fong Cordyceps. Però la tranquil·litat es trencarà quan un tràgic acte de violència la porti per un camí de venjança implacable.

Joel (Pedro Pascal) tindrà un paper clau al començament de la temporada, però els creadors de la sèrie ja han insinuat que la seva presència podria ser diferent del que els espectadors esperen. La relació entre Joel i Ellie seguirà sent el nucli emocional de la història, però ara estarà tenyida de retrets, secrets i una trama fosca que anirà creixent a mesura que avança la temporada.

Els aficionats reconeixeran diversos personatges que resulten essencials en el segon videojoc. Kaitlyn Dever interpretarà Abby, una jove soldada amb un obscur passat i una motivació impulsada per l’odi i la redempció. Dina, interpretada per Isabela Merced, serà una figura crucial en la vida d’Ellie, mentre que Jessie (Young Mazino), un amic lleial de Dina i Ellie, es veurà atrapat enmig de les seves decisions i conflictes. També podrem veure Ariela Barer en el paper de Mel, una metgessa que representa un altre costat humà enmig del caos.