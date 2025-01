Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

La teva compassió natural pot haver-te portat a triar una professió on curar o ajudar altres persones sigui el deure primordial. Encara que aquest no sigui el cas, les persones que us envolten poden semblar particularment exigents avui. Però vés amb compte amb no anar més enllà dels teus límits personals o, altrament, podries ser tu la persona que necessiti l'ajuda d'altres persones!

Taure

El pessimisme sobre assumptes de diners podria abatre't avui en algun moment del dia. No obstant això, no hi ha res realment important de què preocupar-se. Financerament, els teus assumptes de negocis han d'anar bé, així que probablement et va millor del que penses. Podria ser necessària una mica de precaució, especialment en relació amb les compres impulsives o d'articles de luxe.

Bessons

Certs assumptes financers podrien alterar-te avui. Potser t'adones de com has estat gastant últimament o veuràs que les coses estaran estretes en els propers mesos. És possible que invertissis una bona quantitat de diners en alguna cosa que podria haver esperat, i ara no pots invertir en una cosa molt més important. Aquestes són les dures lliçons que heu d'aprendre, però tothom les aprèn en algun moment.

Cranc

Només per avui, no facis cas al teu costum de sempre tractar de trobar una explicació a tot. Alguna cosa està canviant dins teu i en la manera de reaccionar davant de les situacions. El desig d'incorporar els aspectes més impredictibles de la vida a la teva personalitat és la base d'aquests canvis.

Lleó

Els planetes volen fer un tracte amb tu avui. O et quedes al llit fantasiejant sobre la vida com un empresari important o una estrella de rock o t'aixeques, et vesteixes, i fas el que hagis de fer perquè els teus somnis es facin realitat. Tracta d'autoconvèncer-te d'una vegada per totes que no has de perdre la sorpresa infantil quan t'enfrontis amb el món real. Això sempre és així, no importa els anys que compleixis!

Verge

És possible que avui puguis conèixer algú que actuarà com una mena de Pigmalió per a tu. Has d'envoltar-te i rebre l'alè de gent que creu en tu, i és bo per a tu tenir gent al voltant que et recolzi. Si coneixes aquest tipus de persona, no fanfarronejes. Escolta allò que hagin de dir. És pel teu propi bé.

Balança

T'inspiren i provoquen sensibilitat les situacions de crisi. El que això significa és que no pots suportar veure patir-ne d'altres. De vegades, fins i tot pateixes perquè no et permets fer el que més t'agrada i les coses que t'ajuden a fer-te com a persona. Per què no penses a prendre't les coses amb més tranquil·litat encara que només sigui per avui? Prova-ho, és possible que t'agradi!

Escorpí

Dies com avui t'empenyen a actuar a les àrees de la teva vida on podries haver dubtat abans. La teva vida amorosa necessita una bufada d'aire fresc? Has estat somiant amb un agradable sopar romàntic amb la teva parella? Un cap de setmana al camp? Una nova llar? És hora de deixar de somiar amb la felicitat i fer el que calgui per aconseguir-la.

Sagitari

És possible que t'hagis de preguntar sobre la satisfacció que sents respecte a la teva vida personal. És possible que hi hagi més demanda que mai. Les coses semblen molt urgents ara. Per què no aprofiteu els avantatges d'aquesta actitud per parlar dels vostres desitjos més profunds amb la vostra parella? Les coses seran molt més clares. És possible que només necessitis expressar algunes de les teves emocions negatives.

Capricornio

Avui és un dia excel·lent per simplement deixar que la teva intuïció et guiï. Si disposes de temps, és possible que vulguis deixar que la teva ment sigui lliure i seguir el fil del pensament allà on et porti. Podries descobrir alguna cosa sobre tu que ignores, una cosa que espera ser descoberta. Recorda, els teus desitjos són fantasies abans que es converteixin en realitats, així que somia una mica.

Aquari

Avui és un d'aquells dies en què tot el que vols fer és pensar unes vacances. Normalment ets un treballador responsable, conscient que et pots donar el luxe d'escapar per uns quants minuts. Podeu visitar l'interior del vostre món. Pots fins i tot trobar alguna cosa que ha estat a la teva ment des de fa força temps que requereix algun tipus dacció ara.

Peixos

Ets una excel·lent amistat, i t'enorgulleixes d'ajudar la gent al teu voltant. Has pensat mai a involucrar-te en una causa humanitària o dedicar un parell d'hores del teu temps cada setmana a la teva comunitat local? Avui aquest tipus d'idees es pot convertir en una part real de la teva vida. És el moment de fer servir totes les teves grans idees per ajudar altres persones.