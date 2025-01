Sense sorpreses

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La cerimònia dels Globus d’Or va oferir la matinada d’ahir poques sorpreses en les categories televisives. Shogun va continuar amb la ratxa d’èxit que va iniciar al setembre -quan es va alçar amb 18 premis Emmy-, en rebre els quatre Globus d’Or als quals optava: millor sèrie de drama; millor actor (Hiroyuki Sanada); millor actriu (Anna Sawai); i millor actor de repartiment en una sèrie (Tadanobu Asano). Asano va donar un dels discursos més entranyables de la vetllada, i no va amagar la seva emoció en rebre el reconeixement: “Sé que molts no em coneixen, soc un actor japonès. Em dic Tadanobu Asano. Moltes gràcies!, Estic molt feliç!”, va dir aclaparat.

Quant als apartats de comèdia, Hacks va derrotar la més nominada de la nit, The Bear, que comptava amb cinc candidatures, alçant-se amb el guardó a millor sèrie de comèdia o musical i millor actriu per a Jean Smart. The Bear, però, no va marxar amb les mans buides. El seu protagonista, Jeremy Allen White, va guanyar per tercer any consecutiu el premi a millor actor de comèdia pel seu paper com el xef Carmy Berzatto.

La història de l’assetjament i abús que va viure el guionista i actor Richard Gadd, Mi reno de peluche, va triomfar com a millor minisèrie, i la seva actriu de repartiment, Jessica Gunning, va arrabassar el Globus d’Or a la intèrpret d’ascendència porto-riquenya Liza Colón-Zayas (The Bear). Així mateix, Jodie Foster (True Detective: Night Country) va treure l’oportunitat a la colombiana Sofía Vergara d’aconseguir el seu primer Globus d’Or per la seva interpretació a Griselda.

En cinema, Emilia Pérez va ser la gran vencedora amb quatre guardons, mentre The Brutalist va guanyar tres premis en les categories de drama.