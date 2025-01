Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aries

És possible que t'hagis envoltat d'una mentalitat de la qual no pots escapar. Aneu amb compte amb prendre mesures basades més en les idees arrelades en la fantasia que en aquesta realitat. Les teves emocions et poden estar jugant una mala passada. Podries estar perseguint un somni que té més a veure amb l'alimentació del teu ego que complir el teu destí.

Taure

Tens un dia força estrany per davant. L'atmosfera celestial et podria jugar una mala passada. És possible que t'irritis sense cap causa, és a dir, tret que sigui perquè has estat coneixent molta gent que no aprecia la teva forma original de fer les coses. Pots sentir-te com si visquessis en un món ple de dinosaures. No et rendeixis encara!

Bessons

Les qüestions relacionades amb el control d'una situació probablement requeriran la vostra atenció. El més probable és que t'adhereixes a una rutina sòlidament planejada. Tens una manera establerta de fer les coses i vols seguir així. Tot i això, altres persones estan apareixent en escena i és possible que vulguin adoptar un paper de lideratge.

Cranc

Tends a parlar i actuar amb molta energia però vés amb compte amb no deixar-te portar per l'emoció massa. Hi ha una qualitat surrealista al dia. Et podria fer creure que un miratge és real. És possible que estiguis tan dins del drama dels teus sentiments que la teva capacitat de raonar es dilueix fins al punt que perdis la pista de la teva objectivitat del tot.

Lleó

El teu concepte de la realitat podria basar-se més en les teves emocions que no pas en fets. Aquest és un d'aquells dies en què et podries ficar en problemes. Sigui el que sigui que passi, és molt probable que sentis molta passió sobre això i tendes a perdre qualsevol perspectiva racional. La integritat, força interior i confiança personal seran la cola que mantingui la teva ment i el teu cor units.

Verge

Bé, aquest és el teu dia per brillar! Només assegura't de no fer-ho a costa d'una altra persona. Sents més seguretat personal que de costum, cosa que pot ser que sigui difícil de creure per a tu. No obstant això, podries tenir tant d'enfocament a la teva agenda que no puguis veure els senyals subtils difosos pels que t'envolten.

Balança

Pots sentir-te com si t'estiguessis quedant fora de l'equació. Potser et sents com la bestiola rara, la cinquena roda que simplement no té lloc. No et preocupis. El fet que et sentis així avui no vol dir que sigui el teu destí. Si no us agrada la vostra situació, canvieu la vostra posició. Si no t'agrada la gent amb qui estàs, mou-te a un cercle social diferent.

Escorpí

Porta la teva creativitat a un nivell nou. Hi ha moltes maneres d'expressar-se creativament, així que n'escull una i segueix endavant. Pots tenir el desig d'estar en escena i voler compartir els teus somnis i la passió interior amb el món. Les teves fortes emocions i la perspectiva de somiació estan actives. No intentis exagerar-los o expulsar-los.

Sagitari

Els teus sentiments et poden enganyar, així que vés amb compte amb involucrar-te massa al teu propi drama. Potser sents que t'estan empenyent i tirant de tu cap a direccions incòmodes. Pots tolerar aquesta tensió durant un temps sense expressar els teus sentiments sobre això.

Capricornio

En certa manera pot ser que et sentis com una ànima perduda que no està del tot en contacte amb els seus somnis. Encara que sentis molta energia, també pots tenir la sensació que la teva energia està mal dirigida i que et porta a la direcció equivocada.

Aquari

La millor manera de crear harmonia entre els altres és, en primer lloc, establir lharmonia en la teva persona. No esperis que els altres es facin càrrec de tu ni que compleixin tots els teus desitjos. Alhora, no és la teva responsabilitat mimar els altres. Els límits poden resultar ambigus de vegades, però és el millor per mantenir una relació saludable.

Peixos

Pots sentir que les teves poderoses emocions s'interposen en el camí dels teus somnis. O potser estàs descobrint que la teva obsessió per una particular visió del futur és tan forta que t'estàs perdent al teu propi cervell. Estàs perdent el contacte amb el present simplement perquè et centres massa en una idea nebulosa que encara no existeix.