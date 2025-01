Un retorn molt esperat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Després d’una llarga espera, Crims tornarà a les pantalles de TV3 i de la plataforma 3Cat el pròxim 27 de gener, amb la que serà la seva cinquena temporada. Aquesta nova entrega constarà de vuit capítols, que aprofundiran en nous casos reals i faran reviure històries impactants que han sacsejat la societat. “Comencem l’any posant més llum en la foscor. Dilluns 27 de gener, estrena de la cinquena temporada de Crims amb Carles Porta, a TV3 i a la plataforma 3Cat”, ha publicat el compte oficial del format.

La fórmula que ha convertit el programa en un fenomen televisiu i radiofònic es mantindrà intacta: una narrativa meticulosa, una posada en escena sòbria i l’inconfusible estil de Porta per explicar històries amb rigor i sensibilitat. Tot i que encara no s’han revelat els casos que s’abordaran en aquesta temporada, s’espera que continuïn captivant una audiència fidel que segueix el programa des dels seus inicis.

A més, coincidint amb l’estrena televisiva, el videojoc Crims: casos oberts -llançat el passat mes de maig- incorporarà nous reptes interactius disponibles per a dispositius mòbils a través de l’App Store i Google Play. Amb més de 66.000 descàrregues acumulades fins ara, aquesta expansió promet mantenir viu l’interès dels seguidors del programa.

Paral·lelament, Catalunya Ràdio reprendrà l’emissió dels capítols radiofònics de Crims a partir del 10 de gener, que s’emetran cada divendres a la una del migdia.

La proposta televisiva també ha experimentat una notable expansió en diverses plataformes. A Movistar Plus+, la sèrie es presenta en castellà sota el títol Crímenes. La quarta temporada es va estrenar el 6 de març de 2024, amb quatre nous casos. A més, el mateix servei de streaming ofereix altres produccions del periodista català, com Luz en la oscuridad. A Atresmedia, Porta ha col·laborat en projectes com Tor.