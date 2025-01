El ‘top 10’ més il·legal

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona temporada de La Casa del Dragón compta amb el dubtós honor de ser la sèrie més piratejada de 2024. Així ho ha donat a conèixer el portal TorrentFreak en el seu tradicional balanç anual, a partir de les dades de trànsit de BitTorrent.

La preqüela de Joc de Trons torna a ser així la més buscada pels espectadors il·legals, ja que la primera temporada també va ser la sèrie més piratejada de 2022. El 2023 va ser una altra ficció d’HBO, The Last of Us, la que va ocupar aquest lloc.

The Boys, que ja va estar el 2022 en tercera posició del rànquing, també marca el seu territori particular amb la seva quarta temporada, situant-se en segon lloc de la classificació. La tercera posició li correspon a Shogun (Disney+), l’aplaudida nova adaptació de la novel·la de James Clavell, que aspira a la glòria també en els Globus d’Or i que ha consolidat la figura d’Hiroyuki Sanada, l’actor protagonista, en el panorama de Hollywood. Mentrestant, el quart lloc és per a Arcane, ficció de Netflix ambientada en l’univers de League of Legends, mentre que la cinquena posició queda per a El Pingüino.

L’única sèrie que repeteix respecte al 2023 és Silo, la sèrie de ciència-ficció basada en les novel·les de Hugh Howey, la segona temporada de la qual es va estrenar el passat 15 de novembre. Entra en el vuitè lloc, enfront del sisè que va ocupar la primera tanda de capítols.

Quant a films, lidera la llista un altre dels grans èxits de taquilla de l’any passat, Gladiator II, amb The Order i Venom: El último baile en segona i tercera posició.

Formar part d’aquest rànquing permet determinar l’interès majoritari del públic, tot i que també suposa un honor indesitjat per a plataformes i productors. No en va, implica unes pèrdues econòmiques significatives.