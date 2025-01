Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

PROPOSTA DEL DIA

CAVALCADA DE REIS - ESCALDES-ENGORDANY I ANDORRA LA VELLA

18 h. Sortida d’Escaldes-Engordany i arribada a Andorra la Vella, a partir de les 20 h a la plaça del Poble.

CAVALCADA DE REIS - sant julià de lòria

Arribada des de l’Orient per la ctra. General núm. 1 fins a la plaça de la Germandat. Hora: 18 h. Sant Julià de Lòria.

ARRIBADA DELS REIS MAGS - ENCAMP I PAS DE LA CASA’

A Encamp, ses majestats sortiran des del carrer Sant Miquel, a les 18.30 h, i recorreran els carrers de la vila. Pel que fa al Pas de la Casa, a les 18 h els Reis d’Orient baixaran amb retrac per les pistes d’esquí.

CAVALCADA DE REIS - LA MASSANA

Els Reis Mags desfilaran pels carrers de la Massana per saludar els nens i nenes en una nit plena d’il·lusió. A més a més, els Reis rebran els nens. Hora: de 17 a 19.30 h. Plaça de les Fontetes. La Massana.

FETES I TRADICIONS

CONCERT CORA DE NADAL

Tradicional concert de Nadal a càrrec de la Coral de Sant Miquel d’Encamp i la Coral de Sant Antoni de la Massana. Hora: 13 h. Església de Santa Eulàlia. Encamp.

XOCOLATADA I FOOD TRUCKS

No hi podia faltar la xocolatada i les food trucks cada dia per reposar forces i escalfar-nos amb una bona tassa de xocolata calenta! Hora: 18 h. Plaça de l’Església. La Massana.

TALLERS

TALLER DE CREACIÓ DE FANALETS

Vine a confeccionar el teu fanalet per il·luminar el camí dels Reis Mags d’Orient. Hora: 16.30 h. Plaça Major i Plaça Rocacorba. Sant Julià de Lòria.

EXPOSICIONS

SONS. ANALOGIES MUSICALS A LA PINTURA

Et convidem a explorar aquesta fusió entre l’art visual i la seva expressió sonora. Museu Carmen Thyssen Andorra. Escaldes-Engordany. Fins al 5 de gener.